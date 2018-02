Un amore fantasy: Alla Febbre il film degli Oscar, La forma dell’acqua

Lunedì 5 marzo 2018 la nostra rassegna propone il film di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins e Michael Shannon, candidato a 13 premi Oscar.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Ella & John (votato dal pubblico con un buon 39,9), lunedì 5 marzo presenta La forma dell’acqua – The Shape of Water di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins e Michael Shannon, candidato a 13 premi Oscar. Notte degli Oscar che si terrà proprio alla vigilia della nostra serata: potremo quindi valutare eventuali trionfi o sconfitte…

La storia è ambientata nel 1962: in piena guerra fredda e tensioni con i sovietici, l’esercito americano cattura in Amazzonia un misterioso essere anfibio antropomorfo, che viene nascosto in un laboratorio segreto di Baltimora. Qui Elisa, inserviente muta e solitaria, rimane incuriosita da tanti misteri e tanto trambusto: e spiando si accorgerà della “creatura”.

«Il film», spiega Antonio Autieri nella sua recensione, «è ricco di personaggi, spunti, metafore, situazioni divertenti o inquietanti; ma anche di tensione e azione. Il talentuoso Guillermo Del Toro ama giocare con i generi per realizzare, in modo qui più ambizioso che altrove, una nuova formula per il cinema d’autore contemporaneo. E alleggerendo con l’ironia i suoi consueti lati dark». Nel film spicca il personaggio di Elisa, interpretato da un’intensissima Sally Hawkins, che fa della fragilità la sua forza alternando dolcezza e coraggio. Ed è portatrice di un “messaggio” dalla parte della diversità, come pure il “mostro”, e altri personaggi».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 5 marzo 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).