Torna a Milano il Cinema Africano, asiatico e dell’America Latina

Inaugura oggi la 27ma edizione del Festival, con la proiezione del documentario candidato all’Oscar “I Am Not Your Negro” di Raoul Peck

Nuova edizione, la ventisettesima, per l’ormai consolidato Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, in corso a Milano fino al 26 marzo, che quest’anno sintetizza la sua proposta culturale nel claim “Where Future Beats” che dà il nome ad una mostra fotografica e a una sezione cinematografica: la mostra, presentata dal LagosPhoto Festival, comprende 40 opere inedite in Italia selezionate dall’ultima edizione del festival fotografico nigeriano, mentre la sezione cinematografica Where Future Beats presenta le migliori recenti produzioni sui movimenti politici, sociali e transnazionali delle nuove generazioni africane, con l’intento di proporre una nuova visione dell’Africa, moderna e urbana e rivolta verso il futuro. Il Festival inoltre inaugura un’importante collaborazione con il nuovo spazio di cittadinanza della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. La nuova struttura accoglierà la sezione speciale Democrazie Inquiete, viaggio nelle trasformazioni dell’America Latina e una tavola rotonda “Africa, continente del futuro. Università e nuova imprenditoria” in collaborazione con la Fondazione Edu su start up, studio e impresa in Africa.

In particolare il programma cinematografico presenta 60 titoli selezionati, con fiction e documentari in un’unica sezione competitiva: il Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo nel quale concorre il vincitore de l’Etalon d’or all’ultimo Fespaco, già Orso d’argento alla Berlinale 2017, Alain Gomis che presenterà il suo ultimo lavoro Félicité. La Sezione Eventi Speciali Flash raccoglierà le importanti anteprime del Festival fuori-concorso tra cui le anteprime nazionali del candidato Oscar, I Am Not Your Negro di Raoul Peck e My Hindu Friend, il film testamento di Héctor Babenco, alla presenza dell’attore Willem Dafoe. Il Concorso Extr’A / Razzismo Brutta Storia, giunto al suo 10° anniversario, dedicato ai registi italiani – e residenti in Italia – che si confrontano con le culture. Infine il Concorso Cortometraggi Africani, il meglio delle produzioni di giovani registi da tutta l’Africa. Inaugurazione questa sera alle 20.30 con la proiezione in anteprima nazionale di I Am Not Your Negro di Raoul Peck, alla presenza del regista.

Luoghi e date della manifestazione

Milano 19 – 26 marzo 2017

Auditorium San Fedele / Spazio Oberdan / Spazio Polifunzionale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli / Cinema Palestrina / CineWanted / CineMagénta63 – Institut Français Milano / Festival Center, Casello Ovest di Porta Venezia – Casa del pane

Per info: www.festivalcinemaafricano.org

Maria Elena Vagni