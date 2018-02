Una toccante avventura on the road. Alla Febbre è l’ora di Ella & John

Lunedì 26 febbraio 2018 la nostra rassegna propone il filmi di Paolo Virzì, interpretato da due fantastici Donald Sutherland ed Helen Mirren.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo The Post (votato dal pubblico con un 39,7), lunedì 26 febbraio presenta Ella & John di Paolo Virzì, interpretato da Donald Sutherland ed Helen Mirren.

Parte come un’avventura buffa e spericolata quella dei due anziani coniugi John e Ella Spencer, entrambi malati, che sfuggono all’improvviso al controllo dei due figli – e alle cure mediche – partendo dalla loro casa nel Massachusetts con il loro vecchio camper Leisure Seeker (cercatore di piacere o di svago), senza avvisare nessuno e senza lasciare nessuna indicazione sulla loro destinazione…

«Tornato in concorso alla Mostra di Venezia 2017», dice Antonio Autieri nella sua recensione, «Paolo Virzì dirige il suo primo film internazionale in lingua inglese, girato negli Usa. Partendo da The Leisure Seeker, romanzo di Michael Zadoorian (in Italia come In viaggio contromano) che dà il titolo originale al film e che è stato adattato insieme ai cosceneggiatori Francesco Piccolo, Francesca Archibugi e Stephen Amidon, Virzì costruisce l’impianto della storia sul carisma e sulla classe dei due strepitosi protagonisti, Helen Mirren ai Golden e Donald Sutherland, che insieme duettano a meraviglia. Ella & John ripete in maniera lineare lo schema di tante avventure on the road dove accade tanto: alcuni episodi risultano esilaranti, altri inteneriscono lo spettatore. Il film si inserisce in una ricca casistica di film sulla malattia e sulla vecchiaia, e tra risate e momenti di commozione, tra la bravura degli interpreti e la bellezza dei paesaggi senza dimenticare alcune sottigliezze psicologiche, il tutto risulta ben confezionato e diretto».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 5 marzo, con La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro, vincitore di due Golden Globes e candidato a 13 premi Oscar.

Qui è possibile scaricare la scheda del film.