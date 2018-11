Testimone di guerra: alla Febbre arriva A Private War

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 3 dicembre con il film di Matthew Heineman con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander e Stanley Tucci

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Notti magiche (che ha ottenuto dal pubblico un 38,7° di “temperatura”), lunedì 3 dicembre 2018 presenta A Private War, diretto da Matthew Heineman e interpretato da un cast di alto livello: Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander e Stanley Tucci.

Vita e morte di Marie Colvin, giornalista americana del giornale inglese Sunday Times specializzata nel coprire i conflitti più sanguinosi (anche se spesso dimenticati) del mondo.

«A Private War», scrive Luisa Cotta Ramosino nella sua recensione, «ritrae, senza nasconderne le debolezze, i difetti e perfino le occasionali crudeltà, una donna che forse vorrebbe anche essere madre – ha avuto due aborti naturali – ma che però non sembra disposta a rinunciare alla vita che si è scelta né per un compagno né per un figlio. Le sue scelte non sono facili da accettare per un pubblico che pure subisce il fascino ruvido di questa combattente delle notizie.L’istinto farebbe dire che certi rischi sono azzardati, che qualche volta bisognerebbe rinunciare, specie quando i giornalisti sono presi di mira. A Private War ha il merito di ricordare il valore di chi rischia la vita non tanto per uno scoop o per la fama, ma per aprire gli occhi a noi che, sepolti dalla valanga delle notizie, rischiamo di perdere la capacità di condividere le sofferenze altrui».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre prosegue lunedì 10 dicembre con Il vizio della speranza, di Edoardo De Angelis, con Cristina Donadio, Marcello Romolo, Maria Confalone, Massimiliano Rossi, Pina Turco.

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!