Il teatro di Eduardo nella Napoli di oggi: alla Febbre Il sindaco del rione Sanità

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 18 novembre con il film di Mario Martone, con un cast di ottimi attori italiani

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Downton Abbey (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,1° di “temperatura”) lunedì 18 novembre 2019 presenta Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone, interpretato da Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo e Roberto De Francesco.

Una giornata come tante per Antonio Barracano, l’uomo che governa sul rione Sanità e dirime le controversie tra la povera gente. Finché arriva un figlio che vuole uccidere il padre…

«Il sindaco del rione Sanità di Martone», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «è un’opera convincente, soprattutto se si supera lo spiazzamento di un testo teatrale e di una recitazione giustamente enfatica (e anche gli interni, la maggior parte dei luoghi del film: sembra di vedere attori su un palcoscenico, anche se ampio), accompagnate da look spesso aggressivi e “moderni”, musica rap compresa, con una regia a tratti molto movimentata. Tutti aspetti che rendono fortemente attuale e credibile l’opera e i suoi personaggi, resi al meglio da un ottimo gruppo di interpreti. Più o meno lo stesso cast della versione teatrale di Martone: in particolare è da segnalare la prova di Francesco Di Leva nei panni del Sindaco e di Massimiliano Gallo in quelli del panettiere, mentre la new entry nel gruppo è il “dottore” interpretato dal bravo Roberto De Francesco».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€, 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Da quest’anno la tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse le proiezioni a prezzo già ridotto, come la nostra).

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 18 novembre alle ore 21.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). È consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare o acquistare direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/) senza diritto di prevendita.

