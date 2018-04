Tanti film e artisti a Sorrento

Dal 18 al 22 aprile la 40ma edizione degli Incontri Internazionali del Cinema

Prende il via mercoledì 18 aprile la 40ma edizione degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, in programma fino al 22 aprile: promossi e sostenuti dal Comune di Sorrento, gli Incontri sorrentini sono organizzati dalla società Cineventi con la direzione artistica di Remigio Truocchio, con il sostegno della Regione Campania e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. A inaugurare a manifestazione sarà Youtopia di Berardo Carboni. Madrine della serata inaugurale saranno Matilda De Angelis e Donatella Finocchiaro, protagoniste del film di Carboni che presenteranno al pubblico di Sorrento (ore 20.30, Cinema Tasso) insieme al regista e a Luca Lionello, tra gli interpreti del film. Youtopia uscirà nei cinema dal 25 aprile (distribuzione Koch Media). A seguire un’altra anteprima, Molly’s Game di Aaron Sorkin (ore 22.30, Cinema Tasso) che segna il debutto alla regia del celebre sceneggiatore e che sarà nelle sale italiane già dal 19 aprile per 01 Distribution: è la vera storia di Molly Bloom, interpretata da Jessica Chastain, atleta di fama mondiale diventata in seguito organizzatrice di un giro di poker clandestino milionario frequentato dai nomi più ricchi e potenti di Hollywood.

Focus di quest’anno è un omaggio alla Gran Bretagna. Ospite d’onore sarà Rupert Everett che incontrerà il pubblico sabato 21 aprile (ore 18.00, Chiostro di San Francesco) e presenterà il suo esordio da regista The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde, già nelle sale con Vision Distribution e presentato agli Incontri sabato 21 aprile (ore 20.30, Cinema Tasso). Tra gli altri appuntamenti, quello con Daisy Goodwin, creatrice della serie tv Victoria andata in onda su laF (canale 139 Sky) e tratta dal suo omonimo romanzo (sabato 21 aprile ore 12.00, Chiostro di San Francesco). La sezione Incontri UK ospiterà inoltre Ben Hecking con il suo Provenance (giovedì 19 aprile ore 20.30, Cinema Tasso), accompagnato dall’attrice protagonista Charlotte Vega, Saul Dibb con Journey’s End (venerdì 20 aprile ore 22.00, Cinema Tasso) e Simon Hunter con Edie (domenica 22 aprile ore 20.30, Cinema Tasso).

Sfileranno sul tappeto rosso di Sorrento anche Hanif Kureishi, Edoardo De Angelis, Ferzan Ozpetek, Gianni Amelio, protagonisti di “Ciak Incontra”, tre appuntamenti a cura del mensile di cinema CIAK durante i quali verrà affrontata la tematica del drama al centro di questa edizione, e poi ancora il regista Ivan Silvestrini accompagnato da Claudio Bisio, Rocco Hunt, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Irene Vetere, Francesco Procopio, Pietro Ragusa, Christian Ginepro, Alessio Sakara e Shalana Santana che presenteranno in anteprima Arrivano i prof (venerdì 20 aprile ore 19.30, cinema Tasso), commedia distribuita da 01 Distribution a partire dall’1 maggio.

Attesi a Sorrento anche Alessandro D’Alatri e Alessandro Gassman, regista e interprete della seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone che saluteranno il pubblico sabato 21 aprile (ore 16.30 – Chiostro di San Francesco). Durante i giorni della manifestazione, Sorrento ospiterà presso il Cinema Tasso la mostra fotografica Napoli tra finzione e realtà – Retroscena de I Bastardi di Pizzofalcone: una serie di immagini realizzate da Anna Camerlingo che raccontano il set ma anche la città di Napoli.

Sempre in materia di serialità televisiva, ci sarà la proiezione in esclusiva mondiale delle prime immagini della seconda stagione de I Medici, la serie prodotta la Lux Vide, incentrata sull’ascesa politica di Lorenzo il Magnifico. A presentare le immagini in anteprima sarà Luca Bernabei, CEO di Lux Vide.

Si parlerà di cinema e serie tv anche all’incontro Non è la fiction (giovedì 19 aprile ore 18.30), durante il quale Riccardo Tozzi, CEO e fondatore di Cattleya, dialogherà con Mario Gianani, produttore per Wildside, Barbara Salabé, President & Managing Director Warner Bros e con gli sceneggiatori Barbara Petronio e Stefano Sardo della trasformazione del drama dal cinema alla serialità, nonché durante l’incontro The Sofa Labyrinth – A “Sala e salotto” story (venerdì 20 aprile ore 12.00) che verterà soprattutto sulle attitudini dello spettatore. All’incontro interverranno: Nicola Maccanico (AD di Vision Distribution), Riccardo Tozzi (CEO e fondatore di Cattleya), Michele Casula (Ergo research), Giovanni Brunelli (Tim Vision), Barbara Salabé (President e Managing Director Warner Bros.) e Francesco Dicola (Director of Sales and Marketing The Space).