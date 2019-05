Il talento non basta: alla Febbre arriva Il campione

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 6 maggio con il film d’esordio di Leonardo D’Agostini, interpretato da Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il professore cambia scuola (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,4° di “temperatura”), lunedì 13 maggio 2019 presenta Il campione, film sul mondo del calcio, diretto da Leonardo D’Agostini e interpretato da un bravissimo Stefano Accorsi e dall’altrettanto convincente Andrea Carpenzano.

Un giovanissimo e indisciplinato talento del calcio è costretto dal suo presidente a studiare con un professore privato, in vista degli esami di maturità.

«Ne Il campione», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «il calcio è un pretesto per un classico racconto di formazione e crescita – attraverso l’ancora più classico rapporto tra maestro e allievo, in cui ognuno può imparare dall’altro – ma è importante che i luoghi, gli ambienti, gli umori siano credibili. L’ambientazione è convincente soprattutto nel dietro le quinte, dai campi di allenamenti alla casa di Christian, e ancor più nel descrivere i personaggi, a cominciare dal campione e il professore, un misurato Stefano Accorsi. Il film si lascia seguire con piacere, non propone mai facili eccessi o uscite narrative fuori strada, rimanendo nel solco di una storia di formazione cui gli spettatori possano accostarsi positivamente; anche quelli non particolarmente appassionati di calcio».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 13 maggio 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas Centro Sarca (ex Multiplex Skyline), al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre prosegue lunedì20 maggio con Stanlio e Ollio, interpretato da due strepitosi Steve Coogan e John C. Reilly. E il 27 maggio è la volta de I fratelli Sisters, un intenso western in cui ritroviamo John C. Reilly stavolta in coppia con Joaquin Phoenix.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!

