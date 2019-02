Strani legami: alla Febbre arriva Un affare di famiglia

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 11 febbraio 2019 con il film vincitore del Festival di Cannes 2018, diretto dal maestro giapponese Hirokazu Kore’eda

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Senza lasciare traccia (che è stato votato dal pubblico con un buon 39,4° di “temperatura”), lunedì 11 febbraio 2019 presenta Un affare di famiglia, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2018, diretto dal maestro giapponese Hirokazu Kore’eda, uno degli autori più amati dalla critica internazionale e capace di conquistarsi negli ultimi anni un piccolo ma solido consenso nel pubblico di tutto il mondo, interpretato da Kirin Kiki, Lily Franky, Moemi Katayama, Sakura Andô e Sôsuke Ikematsu.

Uno strano nucleo familiare divide un piccolo appartamento. Ma quali sono i reali legami tra queste persone? «Hirokazu Kore’eda», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «regista giapponese che con questo film ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2018, tratta spesso temi legati alla famiglia, come nei recenti Father and Son (2013), Little Sister (2015) e Ritratto di famiglia con tempesta (2016). Qui in realtà siamo di fronte a una famiglia sui generis che si è formata con modalità molto particolari che il pubblico scoprirà solo nel finale, con un ribaltamento anche di senso che spiazza parecchio. Risuona spesso la domanda sulla natura della famiglia e dei genitori, se solo il sangue abiliti a considerarsi tali o legami formati sull’affetto. Qui le cose si complicano perché le zone d’ombra, per quanto vaghe, si manifestano anche mentre le cose sembrano andar bene».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 11 febbraio 2019 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 18 febbraio con Old Man & the Gun, con uno strepitoso Robert Redford, in quella che dovrebbe essere la sua ultima interpretazione. Lunedì 25 febbraio è la volta del bellissimo Green Book con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. E lunedì 4 marzo la Febbre presenta Up & Down, il divertente e commovente documentario diretto e interpretato da Paolo Ruffini che sarà presente in sala!

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!