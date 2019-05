Storie di mafia: alla Febbre Il traditore

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 3 giugno con il film di Marco Bellocchio con un bravissimo Pierfrancesco Favino.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo I fratelli Sisters (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,3° di “temperatura”), lunedì 3 giugno 2019 presenta Il traditore di Marco Bellocchio con un bravissimo Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta.

Vita e confessioni di Tommaso Buscetta, collaboratore di giustizia contro la mafia per opera di Giovanni Falcone.

«Nel racconto», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «Bellocchio impagina la storia con uno stile elegante e sicuramente coinvolgente; ed enfatizza così la prova dei suoi interpreti, dal bravo Pierfrancesco Favino (Tommaso Buscetta) a Fabrizio Ferracane (Pippo Calò), da Fausto Russo Alesi nei panni di Falcone a Luigi Lo Cascio in quelli di Totuccio Contorno (altro pentito). Il traditore ci sembra uno tra i migliori film della carriera di Bellocchio a cui giova per una volta aver accettato un progetto su commissione, che inizialmente sentiva distante dalla sua ispirazione».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).



E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 3 giugno 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas Centro Sarca (ex Multiplex Skyline), al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

La classifica aggiornata de La Febbre del lunedì sera.