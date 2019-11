Stiamo lavorando per voi…

La settimana prossima sarà on line la nuova versione del nostro sito Internet. A un anno da un anniversario speciale…

Quella che vedete è una delle ultime visualizzazioni dell’attuale sito Internet di Sentieri del Cinema, in questa versione dal 2015. Stiamo approntando una nuova versione – l’ottava, la nona, la decima? Abbiamo perso il conto… – che sarà on line la settimana prossima, con un “passaggio” previsto per mercoledì 20 novembre. Ci potranno essere per alcune ore problemi tecnici (ci assicurano normali in questi casi, e comunque di breve durata) nel passaggio da un sito all’altro: non preoccupatevi, nel caso, e riprovate con pazienza nelle ore successive. Nel prossimo weekend saremo sicuramente nella versione definitiva, anche se come sempre ci potranno essere piccoli dettagli da sistemare.

Altra avvertenza: ogni volta che c’è un cambio di versione in una testata on line, è normale essere un po’ spiazzati. Abbiamo cercato di rinnovarci nella continuità, come si suol dire, per evitare il più possibile l’effetto disorientamento e poter continuare ad assicurare il servizio di informazioni e giudizi che da quasi vent’anni portiamo avanti. E in effetti il lancio della nuova versione è pensata anche come inizio del percorso di dodici mesi speciali che ci porteranno al nostro anniversario… In realtà non sappiamo cos’altro faremo, ma qualcosa di sicuro (anzi, si accettano proposte…). Insomma, il 20 novembre, in qualche modo, inizia l’anno che ci porterà a “Sentieri 20°”… Non vi nascondiamo che è stato un dispendio di energie e risorse il lavoro per passare alla nuova release. E dunque, come già molti amici fanno, se volete aiutarci con il sostegno attraverso le donazioni (i messaggi compaiono in tutte le pagine), ci farete felici…

Ancor di più se continuerete a seguirci come fate (e se ci farete conoscere ad altri amici). Con la consueta passione e con la pazienza per errori e disservizi, che cercheremo di limitare al minimo. A prestissimo, nel nuovo Sentieridelcinema.it!