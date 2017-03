Stasera i David (in tv). Chi vincerà?

- in IN EVIDENZA

Trasmessa da Sky (in chiaro da TV8) la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti dedicati al cinema italiano

Appuntamento questa sera alle 21.15, quando si aprirà il sipario sulla 61ma edizione dei David di Donatello, i riconoscimenti dedicati al nostro cinema assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano: Per il secondo anno la cerimonia di premiazione, sempre condotta da Alessandro Cattelan, sarà curata e trasmessa da Sky (in chiaro su TV8). Tra gli ospiti previsti Manuel Agnelli, in una speciale esibizione musicale, ma saranno moltissime le star del nostro cinema a salire sul palco in veste di “annunciatori” per ogni categoria: tra questi Claudio Amendola, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Gabriele Mainetti, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria, Kasia Smutniak, Giuseppe Tornatore, Jasmine Trinca e Carlo Verdone.

A contendersi il maggior numero di premi (vedi qui tutte le candidature) saranno Indivisibili di Edoardo De Angelis e La pazza gioia di Paolo Virzì (entrambi hanno collezionato 17 nomination) seguiti da Veloce come il vento di Matteo Rovere (16 candidature). Candidati sia come Miglior Film che per Miglior Regia sono: Fai bei sogni di Marco Bellocchio, Fiore di Claudio Giovannesi, Indivisibili di Edoardo De Angelis, La pazza gioia di Paolo Virzì, Veloce come il vento di Matteo Rovere. Chi vincerà?

Maria Elena Vagni