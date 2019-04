Sport e disabilità: alla Febbre, dopo Pasqua, Non ci resta che vincere

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 29 aprile, dopo la pausa festiva, con la commedia diretta da Javier Fesser e interpretata da Javier Gutiérrez.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Don’t Worry, (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 39,8° di “temperatura”), lunedì 29 aprile 2019, dopo le vacanze di Pasqua, presenta Non ci resta che vincere, commedia spagnola diretta da Javier Fesser, interpretata da Javier Gutiérrez – un attore di grande esperienza molto noto in patria – insieme a bravissimi attori non professionisti.

Un allenatore di basket, condannato ad alcuni mesi di servizi sociali, deve allenare controvoglia una squadra di disabili. E partecipare a un torneo con loro. Il film è la conferma che la commedia – se ben fatta e non triviale – è un genere che ha spesso la capacità di entrare in maggior sintonia con il pubblico, riuscendo a far passare temi “difficili” come la lotta al pregiudizio o l’accettazione della propria condizione in modo efficace.

«In questa commedia semplice ma molto divertente», scrive Luigi De Giorgio nella sua recensione, «che sembra seguire tutti i prevedibili canoni del genere e al tempo stesso sorprendere con momenti imprevedibili di tenerezza, la cosa più incredibile è che i giocatori della squadra di basket sono interpretati da veri disabili, con inserimento di alcuni momenti di improvvisazione pur all’interno di una sceneggiatura molto solida».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 29 aprile 2019, dopo le vacanze di Pasqua, alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas Centro Sarca (ex Multiplex Skyline), al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!