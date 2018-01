Dalle acque di Tokyo emerge un enorme mostro che devasta la città, sotto gli occhi increduli e inerti del governo…

Nel giro di poche ore, a Tokyo, una nave della guardia costiera viene attaccata

misteriosamente, mentre il famoso ponte-galleria Acqua-Line viene spazzato via

dall’acqua. Inizialmente reticente, e più propenso ad individuare la causa di questi

inquietanti episodi a cause razionali e geologiche, il gabinetto giapponese si convince pian

piano che all’origine di tutto c’è una gigantesca creatura anifibia, Gojira, la cui coda viene

immortalata dalle telecamere dei giornalisti mentre fuoriesce dal mare. Inutile dire in poco

tempo il mostro emerge e mette a ferro e fuoco la città. Inizia così la disperata lotta

dell’esercito e del governo per contrastare e fermare Gojira.

Uscito nelle sale italiane per soli 3 giorni a luglio 2017, questo è il trentunesimo film della

saga di Godzilla, affidato a Hideaki Anno (e Shinji Higuchi), già regista dell’anime

cult Neon Genesis Evangelion. Scordatevi le atmosfere dei film americani del ’98 e del

2014. Shin Godzilla è un prodotto giapponese al 100%, reboot della prima pellicola del

1954, con il grande mostro volutamente in un grottesco animatronic. La storia non è

particolarmente diversa da tutti gli altri episodi: quando nessuno se lo aspetta, arriva

Gojira e comincia la devastazione. L’originalità sta nella descrizione parodistica dell’inerte

burocrazia giapponese, che si rivela il “vero” mostro, responsabile del collasso di una

nazione, nonostante Gojira. Shin Godzilla non è un capolavoro, ma è un ottimo film, dal

quale si può avere un assaggio di un altro modo di fare cinema (e in particolare del genere

kaijū eiga, letteralmente “film di mostri giganti”, tipico della cultura e della fantascienza

giapponesi, sviluppatosi a partire dagli anni 50). Un cinema diverso da quello occidentale

– dagli effetti speciali, alla scrittura e alla recitazione – ma altrettanto interessante e, come

in questo caso, per niente riducibile a blockbuster o b-movie di basso livello.

Alessandro Giuntini