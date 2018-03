Quando tutto sembra perfetto. Alla Febbre, Il filo nascosto

Lunedì 12 marzo 2018 la nostra rassegna propone il film di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville e Vicky Krieps.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo La forma dell’acqua (votato dal pubblico con un buon 39,4: il film ha diviso il pubblico…), lunedì 12 marzo presenta Il filo nascosto, il nuovo grande di Paul Thomas Anderson (6 candidature agli Oscar, e statuetta vinta per i costumi) con un grande Daniel Day-Lewis affiancato da Vicky Krieps e Lesley Manville.

Londra, anni 50. Perfetto, bello e unico è l’atelier di Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), con i suoi clienti speciali che godono della presenza dello stilista e della sorella, impeccabile compagna di gusto e attenzioni (Lesley Manville). Un giorno Woodcock incontra la giovane cameriera Alma (Vicky Krieps) e la invita a uscire. Per poi innamorarsene perdutamente. «In questo film», spiega Emanuela Genovese, nella sua recensione, «si ha sempre paura che l’amore diventi fragile e rischi di sparire nel vuoto di un burrone. Ogni parola e ogni gesto di questa coppia aumenta la tensione e genera la paura che qualcosa potrebbe travolgere brutalmente questo legame tra due persone così differenti e così complementari».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 5 marzo 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 19 marzo con Lady Bird, scritto e diretto da Greta Gerwig e interpretato da Saoirse Ronan, Laurie Metcalf e Tracy Letts.

