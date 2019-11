- in IN EVIDENZA

Sdc Days per i 70 anni dell’ACEC

Dal 6 all’8 dicembre a Roma la convention nazionale delle Sale della Comunità

Si svolgeranno a Roma, dal 6 all’ 8 dicembre 2019, gli SDC Days, convention nazionale delle Sale della Comunità, promossi e sostenuti da ACEC – Associazione Cattolica Esercenti Cinema – e organizzati da Cineventi con la direzione artistica di Remigio Truocchio.

Un’edizione speciale, in occasione del 70° anniversario dell’associazione promotrice, che vedrà una tre giorni di eventi, incontri, approfondimenti, workshop, presentazioni di trailer, anteprime cinematografiche, all’interno del Centro Congressi Hotel Roma Aurelia Antica e in altre location del centro di Roma.

Un programma che si preannuncia già molto intenso, con le presentazioni di importanti anteprime, l’incontro con ospiti del cinema italiano e i momenti di aggiornamento professionale e di confronto, come, tra gli altri, il convegno a cura del periodico Box Office, moderato da Vito Sinopoli, dal titolo “Il ruolo delle SDC nella filiera cinematografica” al quale interverranno Luigi Lonigro, Gabriele D’Andrea, Francesco Giraldo, Michele Casula, Carmine Imparato e il panel “Le sale cinematografiche nell’era delle piattaforme digitali”, che vedrà la partecipazione di Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Alberto Pasquale e Francesco Rutelli.

Non mancheranno, inoltre, una serie di eventi speciali per gli accreditati alla manifestazione, che parteciperanno ad un’udienza privata con papa Fancesco presso la Sala Clementina del Vaticano e ad una esclusiva visita ai set di Cinecittà.

Un’edizione ricca e ambiziosa che aspira a diventare punto di riferimento e appuntamento annuale delle Sale della Comunità e di tutte le realtà no-profit.