Scegliere un film 2017

La prima edizione è stata nel 2004. E fin da allora l’intento di Scegliere un film è stato presentare una ricca selezione di recensioni dell’annata cinematografica, rivolgendosi a chi ama il cinema e desideri un orientamento per scegliere un film che sia secondo i loro gusti. Con l’obiettivo di un arricchimento sul piano umano e culturale o anche semplicemente per un sano divertimento personale o familiare. Ora è uscita la nuova edizione 2017, dove campeggiano in copertina alcuni grandi film della stagione cinematografica scorsa: La La Land, Sully, Alla ricerca di Dory e La luce sugli oceani. Tutti film a 4 o 5 stelle, nella classificazione dei curatori e della squadra di loro critici. Questo libro, come quelli che lo hanno preceduto, intende offrire una guida comoda e pratica attenta a una doppia prospettiva: la componente narrativa dei film e un punto di vista radicato nell’antropologia cristiana.

A curare l’ultima edizione del volume, edito da San Paolo, sono Armando Fumagalli, docente di di Semiotica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e direttore del Master universitario di I livello in Scrittura e produzione per la fiction e il cinema, e Raffaele Chiarulli, dottore di ricerca in Culture della comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Due professionisti, e due amici di Sentieri del Cinema. Fumagalli è stato di recente protagonista di un incontro al Meeting di Rimini (“Padri e maestri: dal cinema italiano alla Pixar”) moderato dal nostro direttore Antonio Autieri. Chiarulli è una firma del nostro sito da tanti anni (come alcuni critici che firmano recensioni all’interno del volume), nonché animatore di cineforum e rassegne in cui siamo coinvolti.