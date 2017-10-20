S is For Stanley

Невероятная история отношений Кубрика и его правой руки, итальянца Эмилио Д’Алессандро.

Все начинается одной холодной ночью начала 70-х годов. В Лондоне сильнейший снегопад, дороги в ужасном состоянии, и только один итальянец, увлекающийся машинами, механик и многообещающий пилот неосновных серий, мечтающий попасть в Формулу-1, соглашается выполнить хлопотное поручение на своей второй работе водителя транспортной компании: доставить странный предмет в один дом. Этого человека зовут Эмилио Д’Алессандро и он еще не знает, что странная доставка будет началом приключения длиной в 30 лет вместе с одним из самых гениальных и таинственных людей кинематографа – Стенли Кубриком (а предмет, который Эмилио должен был доставить, был знаменитым «фаллосом» из Заводного апельсина…)

Начинается все с книги, написанной Филиппо Уливьери, со-сценаристом фильма. Д’Алессандро приехал в Лондон очень молодым за десять лет до того и женился на Жанетт, английской девушке. Он на самом деле хотел стать пилотом гоночных машин и у него были к этому все предпосылки. Но жизнь захотела так, чтобы он стал, начиная с той ночи, сначала водителем (Кубрик сразу понял, что человек, согласившийся вести машину в таких условиях ночью, наверняка должен быть отличным водителем), а потом и секретарем, доверенным лицом, правой рукой режиссера, известного своей маниакальностью и своими секретами. Фильм показывает, как быстро его доверие было завоевано Эмилио – с одной стороны простым и скромным, а с другой – скрупулезным и надежным, который не только соглашается отложить в сторону свои мечты о славе, но и принимает любые поручения от этого странного работодателя, даже не понимая хорошо, кто же стоит перед ним (он узнает о гениальности Кубрика только после его смерти). В интервью режиссеру Алексу Инфашелли Эмилио (его простой итальянский чередуется со все еще слабым английским, несмотря на десятилетия, прожитые в Великобритании) со всей искренностью воскрешает в памяти исключительные отношения, которым он отдал себя невзирая на неизбежные проблемы в семье (жена не выносила бесконечные телефонные звонки режиссера, который, в свою очередь, увеличивал «давление»). Вспоминает он и растущую неожиданную привязанность (режиссер все больше относится к нему как к другу). Записки со скрупулезными навязчивыми просьбами раскрывают двойную душу автора множества шедевров: одержимого манией держать все под контролем (вызывают улыбку его указания о спасении животных в случае пожара в доме), но и бесконечно щедрого в отношении одного из немногих, кому он слепо доверял (когда сын Эмилио, тоже начинающий пилот, сломал ногу в ужасной аварии, которая могла стать концом его карьеры, он предложил найти лучших специалистов). А когда Эмилио решает вернуться в Италию, чтобы быть рядом со старыми родителями, Кубрик делает все, чтобы удержать его (хотя и был предупрежден об этом за целых три года).

В документальном фильме Инфашелли много интересных деталей (железные правила дома Кубрика, неприязнь Эмилио к Джеку Николсону). Получивший премию Давид ди Донателло, он ценен не только тем, что позволяет лучше узнать таинственного Кубрика (сколько сценических предметов или частных материалов, дающих нам войти в его мир), но и невероятным рассказом о на первый взгляд кажущейся невозможной дружбе. Расставание, возвращение в Англию, камео, подаренное другу режиссером в фильме С широко закрытыми глазами, и рассказ о смерти Кубрика – это незабываемые страницы жизни и кинематографа: надтреснутый голос простого помощника, жившего в тени гения, дарит нам глубокие переживания.

Антонио Аутьери