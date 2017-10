A Roma si fa Festa

Dal 26 ottobre al 5 novembre la rassegna di cinema più importante della Capitale

La dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si apre stasera con il western Hostiles di Scott Cooper con Christian Bale e Rosamund Pike: un film di cui in America si dice un gran bene. La Selezione Ufficiale della Festa, in programma dal 26 ottobre al 5 novembre 2017 all’Auditorium Parco della Musica e in altre location romane, ospita 39 film, provenienti da tutto il mondo. Abolite le giurie e i premi, il festival presenta tre film italiani: Una questione privata di Paolo Taviani, tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio, con Luca Marinelli; The Place di Paolo Genovese, interpretato da Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Vinicio Marchioni e Silvia D’Amico; NYsferatu – Symphony of a Century di Andrea Mastrovito, remake animato del celebre Nosferatu di Murnau. Tra i film internazionali, sono molto attesi: Borg McEnroe di Janus Metz, interpretato da Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason; Detroit di Kathryn Bigelow; I, Tonya di Craig Gillespie con Margot Robbie; Last Flag Flyng di Richard Linklater con Steve Carell e Bryan Cranston, Logan Lucky di Steven Soderbergh con Channing Tatum e Daniel Craig; Stronger di David Gordon Green con Jake Gyllenhaal. E poi ancora: Cuernavaca di Alejandro Andrade Paese con Carmen Maura; C’est la vie! di Eric Toledano e Olivier Nakache (registi di Quasi amici); Maria By Callas di Tom Volf; Mon Garcon di Christian Carion. Dalla collaborazione con la sezione autonoma Alice nella città: The Breadwinner di Nora Twomey; Mazinga Z – Infinity di Junji Shimizu; Saturday Church di Damon Cardasis.

Molti gli incontri con grandi personaggi: Orlando Bloom e Dakota Fanning che saranno i protagonisti di due masterclass organizzate nell’ambito di Alice nella città, la sezione dedicata ai ragazzi. Mentre saranno 12 i protagonisti della rassegna Incontri Ravvicinati: David Lynch (che il 4 novembre riceverà il premio alla carriera), Christoph Waltz, Xavier Dolan, Jake Gyllenhaal, Ian McKellen, Phil Jackson, Michael Nyman, Chuck Palahniuk, Vanessa Redgrave e, tra gli italiani, Rosario Fiorello, Nanni Moretti e Gigi Proietti.