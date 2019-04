Una rinascita possibile: alla Febbre è l’ora di Don’t Worry

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 15 aprile con il film di Gus Van Sant, interpretato da due attori strepitosi: Joaquin Phoenix e Jonah Hill.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Momenti di trascurabile felicità (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,6° di “temperatura”), lunedì 15 aprile 2019 presenta Don’t Worry, drammatico e toccante film diretto da Gus Van Sant, interpretato da uno straordinario Joaquin Phoenix e da un altrettanto bravo Jonah Hill.

La vera storia del disegnatore satirico John Callahan, che un grave incidente costringe in sedia a rotelle.

«Don’t Worry», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «è un’opera ben diversa dal classico film biografico piatto e cronachistico, che gioca con tutti gli elementi della forma e della narrazione, potendo poi contare su due attori straordinari. Accanto a Joaquin Phoenix è ancora più strepitoso Jonah Hill, forse nella sua miglior interpretazione nei panni dell’amico guru improbabile e toccante, che grazie all’attore (quasi irriconoscibile con lunghi capelli biondi e per via di un notevole dimagrimento) prende vita come un personaggio originale e indimenticabile (gay, credente, a tratti scatenato e in altri momenti fragilissimo).

E ovviamente il protagonista Callahan/Phoenix, personaggio unico e pure per certi versi simbolico dell’uomo contemporaneo, che ama compiangersi ma pronto a prendere sul serio l’opportunità di una rinascita».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 15 aprile 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas Centro Sarca (ex Multiplex Skyline), al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera salta un “turno” e ritorna lunedì 29 aprile dopo le vacanze di Pasqua!

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!