Ricchi premi per chi ama il cinema

Fino a dicembre, un gioco che mette in palio 10.000 biglietti, 60 carnet annuali e il cinema a vita!

Dal mese di giugno fino all’1 dicembre sul sito stardust.it è possibile vincere incredibili premi e biglietti omaggio. Basta andare a vedere un film in uno dei cinema che fanno parte del circuito promozionale Stardust e aderenti all’iniziativa, conservare il biglietto e andare sul sito per scoprire subito se si ha vinto uno dei 55 biglietti in palio tutti i giorni.

Si parteciperà anche all’estrazione mensile di 5 carnet da 12 ingressi e al super premio finale win for life, un buono per 20 anni di cinema gratis con Stardust.

I buoni potranno essere utilizzati solo nel cinema in cui si è acquistato il biglietto vincente.

Il concorso scade l’1 dicembre 2018, il regolamento completo è consultabile qui assieme alle sale aderenti all’iniziativa vicini a voi.

Buona fortuna!

Claudia Munarin

Il trailer del concorso