Rassegna sui giovani: La famiglia Bélier

Prosegue il mini ciclo: venerdì 8 marzo in programma la nota commedia francese di successo

Dopo un bel film italiano, Tutto quello che vuoi, prosegue la mini rassegna milanese “L’avventura di crescere” realizzata grazie alla collaborazione tra Sentieri del Cinema e la Parrocchia San Carlo alla Ca’ Granda che parla di giovani (partendo dal recente Sinodo dei vescovi). La famiglia Bélier di Éric Lartigau (2014), grandissimo successo in patria, è la commovente e divertente storia di una ragazza, Paula, che ha avuto in sorte una gran voce ma anche una famiglia di sordomuti in cui è nata.

Come la prima sera, una cena comunitaria “a tema” precederà la proiezione del film e il dialogo condotto da Antonio Autieri, direttore della nostra testata on line. Ricordiamo che la rassegna è strutturata non come un cineforum normale, bensì come un “cenaforum”: prima si svolgerà la cena insieme (con offerta di 15 euro per coprire i costi) presso i saloni della Parrocchia di san Carlo alla Ca’ Granda a Milano, in via val Daone 10; poi il film e il dialogo presso il teatro Carlo Verga all’interno della Parrocchia. La serata avrà inizio alle ore 19,30 con prenotazione obbligatoria entro martedì 5 marzo scrivendo a ceneforumsancarlo@gmail.com.

Vi aspettiamo!