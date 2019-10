Quel (bel) cinema del passato: alla Febbre è l’ora di C’era una volta a… Hollywood

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 7 ottobre con il film di Quentin Tarantino, con Brad Pitt e Leonardo Di Caprio.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Martin Eden (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,3° di “temperatura”), lunedì 7 ottobre 2019 presenta C’era una volta a… Hollywood, di Quentin Tarantino, con un cast stellare tra cui spiccano Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell e Al Pacino.

In una Hollywood in profonda trasformazione, a fine anni 60, un divo televisivo ormai in disgrazia cerca di ritornare alla fama accompagnato dalla sua storica controfigura.

«C’era una volta a… Hollywood », scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «è un titolo quanto mai significativo, che ci fa entrare subito nel clima del nono film di Quentin Tarantino: c’è innanzi tutto una strana aria di fiaba, nostalgica ma anche inquietante; c’è il ricordo elegiaco di una stagione mitica, in cui il cinema era stato la cosa più importante ma lo era ancora in realtà, magari contaminato con il fratello minore della tv di cui comunque condivideva luoghi, volti e carriere; e c’è tutta la passione per questo mondo di un autore che su questi temi e toni ci ha spesso sguazzato, in maniera citazionista e cinefila. Questo film narrativamente e visivamente ricco in maniera quasi stordente è un’opera debordante, ricca di nostalgia per un mondo che non c’è più. (…) Qui però, oltre al divertimento cinefilo, c’è in più una sublimazione dell’amore di Tarantino per il cinema, in chiave meno autoreferenziale e più personale e commossa. A partire dallo sguardo sui tre personaggi principali».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Da quest’anno la tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse proiezioni di rassegne a prezzo già ridotto, come la nostra).

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 7 ottobre alle ore 21.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 14 ottobre con Yesterday e il21 ottobre con Ad Astra, ancora con Brad Pitt. Il 28 ottobre sarà la volta di Joker, vincitore del Leone d’oro alla Mostra di Venezia 2019.

Anche quest’anno è previsto il Premio Fedeltà. Conservate i vostri biglietti!