Prendete il termometro, torna la Febbre (in un cinema tutto nuovo)

Il 23 settembre riparte la nostra rassegna milanese, sempre a Notorious Cinemas, con “Mio fratello rincorre i dinosauri”. Gli altri film fissati fino al 28 ottobre

Dopo la pausa estiva, e soprattutto dopo il restyling totale del nostro amato multiplex Notorious Cinemas (che viene inaugurato ufficialmente giovedì 19 settembre: il cinema è sempre stato attivo, ma mancano ancora le ultime sale da completare), torna la nostra rassegna milanese: l’ottava edizione de La Febbre del lunedì sera si svolgerà quindi in una “casa” completamente rinnovata, e che sarà molto più bella e di una comodità spettacolare (abbiamo già provato le nuove, fantastiche poltrone). Oltre tutto, senza aumentare i prezzi…

Ovviamente, come sempre, noi di Sentieri del Cinema cercheremo di scegliere sempre, insieme ai responsabili del cinema, i film migliori del momento; anche provando a stupirvi ancora con qualche sorpresa. Si parte lunedì 23 settembre con un film italiano per ragazzi e per famiglie (le scuole sono appena iniziate, si può forse far tardi una sera…) che consigliamo anche a docenti ed educatori: Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, dal bestseller omonimo di Giacomo Mazzariol, che racconta la storia della sua famiglia e del rapporto con il fratello “speciale” Giovanni. Ma a seguire abbiamo già i film per le successive 5 settimane:

30 settembre: Martin Eden di Pietro Marcello, con Luca Marinelli (coppa Volpi come miglior attore a Venezia)

7 ottobre: C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, con Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie

14 ottobre: Yesterday di Danny Boyle, con Himesh Patel e Lily James (nonché il cantante Ed Sheeran nei panni di se stesso)

21ottobre: Ad Astra di James Gray, con Brad Pitt e Tommy Lee Jones

28 ottobre: Joker di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Robert De Niro (Leone d’oro a Venezia)

Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Il format della serata rimane il solito: alle 21 una breve presentazione di un critico di Sentieri del Cinema, che dopo la proiezione commenterà il film e guiderà il dialogo con il pubblico. E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. Ma attenzione: come già lo scorso anno, in certe serate il quiz raddoppierà, e ce ne sarà un altro a sorpresa prima del film (vi conviene arrivare sempre per tempo…). Non solo: ci sarà ancora il Premio Fedeltà per gli spettatori più fedeli, quindi conservate sempre i biglietti della serata. E altri omaggi e sorprese sono in preparazione da parte dei responsabili del cinema, che promettono grandi cose…

Ci rivediamo dunque lunedì 23 settembre 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas, al terzo piano del centro commerciale Centro Sarca alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). Prendete il termometro, sta tornando la Febbre!