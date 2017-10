A Premiere Night Vittoria e Abdul e La ragazza nella nebbia

Venerdì 27 ottobre alle 21 quarta serata all’Arcobaleno e Ducale di Milano, per il progetto realizzato da Viva il cinema!

Ancora un doppio appuntamento per la nuova iniziativa milanese realizzata da Viva il cinema! – che nasce dall’esperienza di alcuni tra noi di Sentieri del Cinema – nei cinema Arcobaleno Filmcenter e Ducale Multisala. Premiere Night venerdì 27 ottobre proporrà due film (sempre alle 21): al Ducale Vittoria e Abdul di Stephen Frears, con una straordinaria Judi Dench nei panni dell’energica regina Vittoria, all’Arcobaleno La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi, thriller che lo scrittore ha tratto dal suo omonimo bestseller internazionale. E per l’occasione avremo anche un gradito ospite: prima della proiezione de La ragazza nella nebbia il regista Donato Carrisi interverrà in sala per salutare il pubblico.

Vittoria e Abdul, presentato Fuori Concorso alla 74ma Mostra del Cinema di Venezia, racconta il singolare legame della regina Vittoria con un giovane indiano, Abdul Karim, divenuto amico e confidente della sovrana nonostante le resistenze e l’opposizione della corte.

La ragazza nella nebbia, interpretato tra gli altri da Toni Servillo, Alessio Boni e Jean Reno, è invece un thriller che riflette, attraverso un intreccio giallo ricco di colpi di scena e ribaltamenti di prospettiva, sulla connessione complessa e delicata tra cronaca e ruolo dei media. Si prate dalla somparsa di una giovane ragazza in un piccolo paese di montagna, una sparizione che porterà a un groviglio di segreti che viene dal passato…

Ricordiamo che, a differenza di altre rassegne, il prezzo è pieno anche se per i tesserati di Sentieri del cinema è possibile assistere alla Premiere Night al prezzo ridotto di 6,50 euro. Per usufruire della promozione è necessario presentare alla cassa del cinema il coupon dedicato (lo potete scaricare QUI). Non è necessario stampare il coupon ma potete mostrarlo anche in versione digitale da tablet o cellulare. Il voucher vale per tutte le Premiere Night.

Premiere Night non è un classico cineforum, caso mai un “cinema talk”: la voglia di condividere la visione di un film e di parlarne insieme quasi “in diretta”, non con quei tempi differiti – di poche settimane o di alcuni mesi – dei cineforum cui siamo abituati (noi per primi). Una visione quasi “senza rete”, per il pubblico e anche per noi, ovvero senza la protezione di una visione meditata nel tempo, ma con la freschezza di reazioni immediate, in sintonia con l’esperienza del pubblico seppur con l’esperienza maturata nella nostra professione. Inoltre, per la prima volta a Milano, possiamo rivolgerci a chi nei feriali fatica a uscire di casa e dedica al cinema (e ad altri svaghi) solo il weekend…

Venerdì 27 ottobre alle 21, quindi, appuntamento con Vittoria e Abdul (Cinema Ducale) e con La ragazza nella nebbia (Cinema Arcobaleno). A vivacizzare le serate di Premiere Night ci saranno Antonio Autieri, Beppe Musicco, Alessandro Giuntini e Raffaele Chiarulli della redazione di Sentieri del Cinema.

