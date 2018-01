Premiere Night riprende con Chiamami col tuo nome

Il nuovo film di Luca Guadagnino per l’iniziativa milanese realizzata da Viva il cinema! – che nasce dall’esperienza di alcuni tra noi

Premiere Night, l’iniziativa milanese realizzata da Viva il cinema! – che nasce dall’esperienza di alcuni tra noi di Sentieri del Cinema – nei cinema Arcobaleno Filmcenter e Ducale Multisala riprende a gennaio con una importante novità: l’appuntamento è una volta al mese con un film in prima visione accompagnato da uno dei critici di Sentieri. Si ricomincia venerdì 26 gennaio, alle 21.30, con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, per proseguire il 16 febbraio con La forma dell’acqua (The Shape of Water) di Guillermo del Toro. Il 23 marzo sarà la volta di I, Tonya di Craig Gillespie, mentre il 20 aprile ci aspetta Logan Lucky di Steven Soderbergh.

Chiamami col tuo nome è tratto dal romanzo omonimo dello scrittore americano André Aciman (edito da Guanda) che lo stesso regista Luca Guadagnino ha adattato per il grande schermo insieme a James Ivory (Camera con vista). Protagonisti due giovani uomini che vedono nascere il loro reciproco amore circondati dallo splendido paesaggio lombardo (il film è girato in gran parte a Crema e nel cremasco) in un’estate assolata degli anni 80. Entrambi gli attori scelti da Guadagnino, Timothée Chamalet (Elio) e Armie Hammer (Oliver), sono nella realtà più maturi dei personaggi dipinti nel libro, ma riescono a interpretare con delicatezza e naturalezza due ruoli difficili, che sulla carta potevano presentare più di un’insidia. Con questo film Chamalet, già visto giovanissimo in Interstellar, e Hammer, convincente protagonista anche del recente Mine, lanciano definitivamente la loro carriera.

Ricordiamo che, a differenza di altre rassegne, il prezzo è pieno anche se per i tesserati di Sentieri del cinema è possibile assistere alla Premiere Night al prezzo ridotto di 6,50 euro.Per usufruire della promozione è necessario presentare alla cassa del cinema il coupon dedicato (lo potete scaricare QUI). Non è necessario stampare il coupon ma potete mostrarlo anche in versione digitale da tablet o cellulare. Il voucher vale per tutte le Premiere Night.

Premiere Night non è un classico cineforum, caso mai un “cinema talk”: la voglia di condividere la visione di un film e di parlarne insieme quasi “in diretta”, non con quei tempi differiti – di poche settimane o di alcuni mesi – dei cineforum cui siamo abituati (noi per primi). Una visione quasi “senza rete”, per il pubblico e anche per noi, ovvero senza la protezione di una visione meditata nel tempo, ma con la freschezza di reazioni immediate, in sintonia con l’esperienza del pubblico seppur con l’esperienza maturata nella nostra professione. Inoltre, per la prima volta a Milano, possiamo rivolgerci a chi nei feriali fatica a uscire di casa e dedica al cinema (e ad altri svaghi) solo il weekend…

Venerdì 26 gennaio alle 21.30, quindi, appuntamento con Chiamami col tuo nome al Ducale Multisala e all’Arcobaleno Film Center. A vivacizzare le serate di Premiere Night ci saranno Antonio Autieri, Beppe Musicco, Alessandro Giuntini e Raffaele Chiarulli della redazione di Sentieri del Cinema.

