Premiere Night presenta: La ruota delle meraviglie

Premiere Night, la nuova iniziativa milanese realizzata da Viva il cinema! – che nasce dall’esperienza di alcuni tra noi di Sentieri del Cinema – nei cinema Arcobaleno Filmcenter e Ducale Multisala propone venerdì 15 dicembre in entrambe le sale il film La ruota delle meraviglie di Woody Allen, storia di inganni, amori e tradimenti sullo sfondo della Coney Island degli anni 50, interpretato da Kate Winslet, Juno Temple, Jim Belushi e Justin Timberlake.

Le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco dei divertimenti di Coney Island: Ginny, ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty, il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey, un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina, la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.

Ricordiamo che, a differenza di altre rassegne, il prezzo è pieno anche se per i tesserati di Sentieri del cinema è possibile assistere alla Premiere Night al prezzo ridotto di 6,50 euro. Per usufruire della promozione è necessario presentare alla cassa del cinema il coupon dedicato (lo potete scaricare QUI). Non è necessario stampare il coupon ma potete mostrarlo anche in versione digitale da tablet o cellulare. Il voucher vale per tutte le Premiere Night.

Premiere Night non è un classico cineforum, caso mai un “cinema talk”: la voglia di condividere la visione di un film e di parlarne insieme quasi “in diretta”, non con quei tempi differiti – di poche settimane o di alcuni mesi – dei cineforum cui siamo abituati (noi per primi). Una visione quasi “senza rete”, per il pubblico e anche per noi, ovvero senza la protezione di una visione meditata nel tempo, ma con la freschezza di reazioni immediate, in sintonia con l’esperienza del pubblico seppur con l’esperienza maturata nella nostra professione. Inoltre, per la prima volta a Milano, possiamo rivolgerci a chi nei feriali fatica a uscire di casa e dedica al cinema (e ad altri svaghi) solo il weekend…

Venerdì 15 dicembre alle 21.30, quindi, appuntamento con La ruota delle meraviglie al Ducale Multisala e all’Arcobaleno Film Center. A vivacizzare le serate di Premiere Night ci saranno Antonio Autieri, Beppe Musicco, Alessandro Giuntini e Raffaele Chiarulli della redazione di Sentieri del Cinema.

