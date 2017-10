Premiere Night, con Il palazzo del viceré

Venerdì 13 ottobre alle 21 seconda serata all’Arcobaleno e Ducale di Milano, per il progetto realizzato da Viva il cinema!

Seconda serata, venerdì 13 ottobre alle 21, per la nuova iniziativa milanese realizzata da Viva il cinema! – che nasce dall’esperienza di alcuni tra noi di Sentieri del Cinema – nei cinema Arcobaleno Filmcenter e Ducale Multisala. Dopo la serata inaugurale con Blade Runner 2049, Premiere Night presenta nel nuovo e definitivo orario delle 21 Il palazzo del viceré, film dallo stile e dalla produzione molto britannica diretto dall’indiana Gurinder Chadha, che racconta una pagina storica drammatica del suo Paese. Nel 1947 il dominio dell’Impero Britannico in India si avvicina alla fine. Lord Mountbatten, con la moglie e la figlia, si trasferisce nel Palazzo del Viceré a Delhi. Il suo compito è quello di accompagnare l’India nella transizione verso l’indipendenza. La violenza esplode però tra musulmani, induisti e sikh, e sfocia nella cosiddetta “Partition” fra India e Pakistan, coinvolgendo anche i membri dello staff che lavorano al Palazzo. La storia d’amore tra due giovani indiani, entrambi a servizio del Viceré, la musulmana Aalia e l’induista Jeet, rischia di essere travolta dal conflitto delle rispettive comunità religiose… Nel cast Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Michael Gambon e Huma Qureshi.

Premiere Night non è un classico cineforum, caso mai un “cinema talk”: la voglia di condividere la visione di un film e di parlarne insieme quasi “in diretta”, non con quei tempi differiti – di poche settimane o di alcuni mesi – dei cineforum cui siamo abituati (noi per primi). Una visione quasi “senza rete”, per il pubblico e anche per noi, ovvero senza la protezione di una visione meditata nel tempo, ma con la freschezza di reazioni immediate, in sintonia con l’esperienza del pubblico seppur con l’esperienza maturata nella nostra professione. Inoltre, per la prima volta a Milano, possiamo rivolgerci a chi nei feriali fatica a uscire di casa e dedica al cinema (e ad altri svaghi) solo il weekend… Certo, il prezzo è “pieno” a differenza di altre rassegne. Ma oltre al piacere di vedere un film in primissima visione, ci sarà – per chi vorrà – il “valore aggiunto” di parlarne insieme…

Venerdì 13 ottobre alle 21, quindi, appuntamento con Il palazzo del viceré. Seguirà venerdì 20 ottobre una doppia proposta (sempre alle 21): all’Arcobaleno un altro film britannico diretto da un regista indiano, ovvero L’altra metà della storia di Ritesh Batra, dramma sulla scoperta di segreti inconfessati con Jim Broadbent e Charlotte Rampling; al Ducale L’uomo di Neve, thriller prodotto sempre in Gran Bretagna e diretto dallo svedese Tomas Alfredson con Michael Fassbender

A vivacizzare le serate di Premiere Night ci saranno Antonio Autieri, Beppe Musicco, Alessandro Giuntini e Raffaele Chiarulli della redazione di Sentieri del Cinema.