Premiere Night presenta Oltre la notte

Venerdì 23 marzo alle 21.30 al Ducale e Arcobaleno di Milano il film di Fatih Akin

Premiere Night, l’iniziativa milanese realizzata da Viva il cinema! – che nasce dall’esperienza di alcuni tra noi di Sentieri del Cinema – nei cinema Arcobaleno Filmcenter e Ducale Multisala continua a marzo con Oltre la notte di Fatih Akin: appuntamento venerdì 23 marzo alle 21.30 in entrambe le sale milanesi, dove il film sarà accompagnato e presentato al pubblico da uno dei critici di Sentieri.

Oltre la notte di Fatih Akin ha ottenuto un ottimo riscontro internazionale, grazie ad altri importanti riconoscimenti, a cominciare dal Golden Globe come miglior film straniero. Il film è stato anche premiato, sempre come miglior film straniero, ai Critics’ Choice Awards 2018 e ha ottenuto al Festival di Cannes 2017 il premio per la migliore attrice, Diane Kruger che interpreta una donna la cui vita viene radicalmente cambiata da un evento traumatico. Katja e il marito Nuri, tedesco di origine turca, si sono lasciati un passato turbolento e complicato alle spalle e ora conducono un’esistenza tranquilla con il figlio Rocco. Un’esistenza che viene rapidamente sconvolta quando Nuri e il piccolo Rocco vengono uccisi dall’esplosione di una bomba. La ricerca ossessiva degli assassini e delle ragioni di quelle morti insensate tormenta la donna, riaprendo ferite e sollevando dubbi. Danilo, avvocato e miglior amico di Nuri, rappresenta Katja, determinata ad avere giustizia, nel processo finale contro i due sospetti…

a differenza di altre rassegne, il prezzo è pieno anche se per i tesserati di Sentieri del cinema è possibile assistere alla Premiere Night al prezzo ridotto di 6,50 euro.

Premiere Night non è un classico cineforum, caso mai un “cinema talk”: la voglia di condividere la visione di un film e di parlarne insieme quasi “in diretta”, non con quei tempi differiti – di poche settimane o di alcuni mesi – dei cineforum cui siamo abituati (noi per primi). Una visione quasi “senza rete”, per il pubblico e anche per noi, ovvero senza la protezione di una visione meditata nel tempo, ma con la freschezza di reazioni immediate, in sintonia con l’esperienza del pubblico seppur con l’esperienza maturata nella nostra professione. Inoltre, per la prima volta a Milano, possiamo rivolgerci a chi nei feriali fatica a uscire di casa e dedica al cinema (e ad altri svaghi) solo il weekend…

Venerdì 23 marzo alle 21.30, quindi, appuntamento con Oltre la notte al Ducale Multisala e all’Arcobaleno Film Center. A vivacizzare le serate di Premiere Night ci saranno Antonio Autieri, Beppe Musicco, Alessandro Giuntini e Raffaele Chiarulli della redazione di Sentieri del Cinema.

Maria Elena Vagni