Pinocchio, le prime immagini

Presentate a Riccione dal regista Matteo Garrone, insieme al suo “Geppetto” Roberto Benigni

Alle giornate Ciné di Riccione, manifestazione professionale – iniziata il 2 luglio e che si conclude oggi – in cui i distributori presentano agli esercenti le novità dei prossimi mesi, è stato uno dei momenti più forti: non solo l’annuncio ufficiale della data di uno dei film più attesi dell’anno, il Pinocchio di Matteo Garrone che uscirà nei cinema italiani il 25 dicembre 2019 distribuito da 01 Distribution (divisione di Rai Cinema). Ma le prime immagini in anteprima: un primo trailer (teaser trailer, in linguaggio tecnico) e una sequenza del film. E a presentarle, insieme al regista romano nell’ambito della convention 01, il suo interprete più famoso: Roberto Benigni, che dopo aver interpretato il burattino di legno nel suo film del 2002, stavolta è Geppetto.

Benigni ha rubato la scena a Garrone, con il suo entusiasmo travolgente. «Pinocchio a Natale è un binomio meraviglioso» ha affermato , spiegando anche che il regista ha realizzato la versione più fedele all’opera di Collodi. «Un progetto che inseguivo ormai da anni: il primo storyboard di Pinocchio l’ho disegnato a sei anni» ha invece dichiarato Garrone che ha anche spiegato di aver cercato di fare un film che potesse arrivare a tutti. Con tanto di inedito lieto fine per l’autore di film come L’imbalsamatore, Gomorra o Dogman, come ha proclamato con enfasi il “suo” Geppetto che gli ha anche chiesto: «Ma sei sicuro? Non è che arriva la Fata Turchina e gli viene un infarto? Matteo, mettici qualcosa di tuo se no la gente non ti riconosce». Benigni ha così concluso, rivolgendosi agli esercenti: «Tenetelo in sala fino a Pasqua, perché è un film che fa bene alla salute»

Oltre al comico toscano e al piccolo Federico Ielapi nei panni di Pinocchio, il film vede un sontuoso cast che conta Gigi Proietti nel ruolo di Mangiafuoco, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini in quelli del Gatto e la Volpe, e poi Marine Vacth, Maria Pia Timo, Davide Marotta, Paolo Graziosi, Gianfranco Gallo, Massimiliano Gallo, Marcello Fonte, Teco Celio e tanti altri. Il film è una coproduzione internazionale Italia/Francia, prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group.

Il teaser trailer di Pinocchio: