A Milano dal 31 ottobre al 10 novembre la XII edizione del festival dedicato alle Nuove Generazioni, organizzato da Fondazione Cineteca Italiana

È stata presentata il 21 ottobre nella suggestiva cornice di Palazzo Lombardia, la XII edizione del Festival Internazionale delle Nuove Generazioni “Piccolo Grande Cinema”, organizzato da Fondazione Cineteca Italiana con Long Take e che si terrà a Milano dal 31 ottobre al 10 novembre 2019. Undici giorni di anteprime nazionali ed internazionali, eventi speciali, incontri con gli autori, momenti di festa e partecipazione che avranno quest’anno come tema principale la forza evocativa della Luna.

Il festival si svolgerà in più punti, dalla sede storica del Museo del Cinema alla Sala G. Testori a Palazzo Lombardia, all’area Metropolis di Paderno Dugnano. Ben 19 anteprime, tra cui La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti, dal racconto di Dino Buzzati, quattro concorsi per giovani e adulti, serate per bambini, notti passate a guardar le stelle, visite guidate all’archivio della Cineteca, la celebrazione dell’anniversario della caduta del muro di Berlino, open day delle scuole di cinema milanesi.

Tutto il programma su https://www.cinetecamilano.it/festival/piccolograndecinema

Beppe Musicco