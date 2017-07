Parigi può attendere

Un viaggio di poche ore diventa di alcune giornate, per una donna americana in Francia momentaneamente lontana dal marito

Nelle prime battute conosciamo subito la coppia che ci sta di fronte: lui, Michael (Alec Baldwin), è un produttore hollywoodiano sicuro di sé e un po’ arrogante, sempre al telefono e pronto a dare ordini alla moglie; lei, Anne (Diane Lane, vive in funzione di lui, magari non proprio contenta ma rassegnata a un ruolo di “spalla”. Poi mentre dal festival di Cannes devono partire per Budapest, per il set di un grosso film con alcune difficoltà da risolvere, lei non si sente bene e preferisce andare a Parigi, dove un’amica le mette a disposizione la casa. A darle un passaggio è Jacques, il socio francese del marito: «In serata sarà a Parigi» promette lui, e aggiunge di fronte alla sua ritrosia: «Non mordo mica…». Il marito è tranquillo, lei meno – non lo conosce – ma l’uomo non sembra un pericoloso assatanato. E in effetti Jacques è garbato, parla magari un po’ troppo ma è gentile, e illustra le bellezze dei luoghi con grande savoir faire. E tra un paesaggio da mostrarle, un cibo o un vino da farle assaggiare, un monumento o una mostra da visitare, il breve viaggio si prolunga…

Debuttare alla regia di un lungometraggio a 80 anni, pur dopo aver diretto alcuni documentari, non è da tutti. Ci è riuscita Eleanor Coppola, moglie del grande Francis Ford e madre di Sofia (ma la famiglia Coppola conta parecchi altri membri, tra figli, nipoti e congiunti). E certo viene spontaneo pensare (oltre a qualche possibile spunto autobiografico) che senza l’augusto marito forse il debutto non ci sarebbe stato: la commedia, garbata e con tocchi di sensibilità, è però molto esile e stiracchiata, anche pretestuosa nel mostrare un grand tour di un’americana quasi a Parigi a tratti affascinante, ma in altri momenti più simile a una docu-fiction promozionale da ente del turismo per ricchi snob. Gli attori, in particolare la bellissima Diane Lane, hanno classe e glamour, ma i dialoghi sono spesso inconsistenti e i continui stop forzati irritano anche un po’, per come l’uomo li congegna e per come la donna cerca solo blandamente di evitarli. Come pure le continue foto di lei a tutto, cibi in special modo (e per fortuna che non li “posta” su qualche social network…). Molte, troppe frasi fatte («Guidare è il solo modo di conoscere un Paese… La vita e il lavoro hanno un ciclo…»), mentre inizia una sottile schermaglia seduttiva – che pure l’uomo ha già le sue soddisfazioni, in quel campo, come non disdegna di mostrare in una delle sue soste – che rimarrà aperta a ogni conclusione, ma anche senza suscitare troppo interesse in chi guarda.

Poi, all’improvviso e in maniera imprevista, un momento di verità e di emozione, con il racconto di un triste lutto lontano ma sempre vivo (la perdita di un bambino) e l’affidare quel dolore a una Madre speciale. Un solo momento, perché poi il film riprende il suo percorso; anche se il finale non è male. Ma rimane un po’ poco, di un’operina anche simpatica ma leggera come una bolla di sapone.

Antonio Autieri