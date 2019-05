Omaggio a due grandi attori: alla Febbre è l’ora di Stanlio e Ollio

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 20 maggio con il toccante film di Jon S. Baird, interpretato da Steve Coogan e John C. Reilly.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il campione (che ha ottenuto dal pubblico un eccezionale 40,5° di “temperatura”, spingendolo nella parte alta della classifica), lunedì 20 maggio 2019 presenta Stanlio e Ollio di Jon S. Baird, interpretato da due strepitosi Steve Coogan e John C. Reilly.

Il film racconta l’ultima tournée dal vivo dei due comici, al termine della loro carriera cinematografica.

«L’interpretazione dei due protagonisti, Steve Coogan (Stan Laurel) e John C. Reilly (Oliver Hardy)», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «è intensa e a tratti realmente commovente. Entrati perfettamente anche nei tratti somatici dei due personaggi, i protagonisti trovano la chiave giusta per evidenziare i momenti comici che interpretano con precisione e talento. La struttura fisica di Coogan e la mimetizzazione di Reilly, con protesi che gli han dato la stessa struttura fisica di un Oliver Hardy ingrassato e provato anche dall’alcool, fanno sì che dopo pochi istanti chi ha amato i due comici dimentichi totalmente di trovarsi di fronte ad attori che li interpretano. Ben sostenuti da Nina Arianda e Shirley Henderson, nel ruolo di due donne che rivaleggiano nel difendere e proteggere i rispettivi mariti».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 13 maggio 2019 alle ore 21.00 presso Notorious Cinemas Centro Sarca (ex Multiplex Skyline), al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre prosegue lunedì 27 con I fratelli Sisters, un intenso western in cui ritroviamo John C. Reilly stavolta in coppia con Joaquin Phoenix.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

La classifica aggiornata de La Febbre del lunedì sera.