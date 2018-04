Non fare rumore! Alta tensione Alla Febbre con A Quiet Place – Un posto tranquillo

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Hostiles – Ostili (votato dal pubblico con un ottimo 40), lunedì 30 aprile presenta A Quiet Place – Un posto tranquillo, diretto e interpretato da John Krasinski, che fa coppia con Emily Blunt.

In un futuro vicino ma che pare apocalittico, una famiglia si aggira per ambienti e luoghi abbandonati: i due genitori e i tre figli cercano di non fare il benché minimo rumore, per non attirare – si intuisce – minacciose presenze che incombono…

«È davvero obbligatorio dire il meno possibile di fronte a A Quiet Place – Un posto tranquillo», spiega Antonio Autieri nella sua recensione. «Un film in cui i dialoghi scompaiono praticamente del tutto, quasi un film muto, in cui i personaggi si limitano a bisbigliare o a dialogare con il linguaggio dei segni e in cui i rumori, e perfino il silenzio, e quindi gli sguardi invece delle parole, giocano un ruolo decisivo nel costruire la tensione, la paura, i momenti di svolta fin dal terribile preambolo.La paura e l’amore: sono questi i due sentimenti predominanti. Ed è raro che un film di “genere”, tra l’horror apocalittico e il thriller, abbondi così tanto in sentimenti forti e profondi, ancestrali e indistruttibili».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 30 aprile 2018 alle ore21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami). La Febbre del Lunedì Sera prosegue poi lunedì 7 maggio con A Happy Prince di Rupert Everett.

Massimo Gianvito

