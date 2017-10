Gli ultimi anni della vita di Nico: modella, musa, cantante; amata da tanti uomini, poi dipendente dalla droga e sempre più infelice negli ultimi anni della sua vita

A quasi cinquant’anni, la cantante e musicista Nico torna a esibirsi in giro per l’Europa. Tormentata dalla droga e dal suo passato, l’artista prova a ricostruire la sua vita di madre e musicista.

“Non ero felice quando era bella”. Disse così in un’intervista Christa Päffgen, in arte Nico, modella e musa di Andy Warhol, la cantante tedesca che aveva frequentato o lavorato con Jim Morrison, Lou Reed (debuttò con i Velvet Underground, prima di iniziare una carriera da solista) e John Cale, e che aveva, poi, vissuto una lunga storia d’amore con il regista Philippe Garrell (insieme scrissero il film La cicatrice interiore). E quella tristezza e quella solitudine se la portò, rielaborandola, nel periodo finale della sua giovane vita.

Lontano dall’idea di ricostruire un biopic classico, Susanna Nicchiarelli confeziona con Nico, 1988 un film rock e intimista sugli ultimi tre anni di vita di Christa. Vincitore come miglior film di Orizzonti durante la Mostra di Venezia 2017, Nico, 1988 racconta, senza retorica e senza eccessivo indugio nella tossicodipendenza (pur mostrata nella sua drammaticità), la rinascita umana di una donna che comprende ciò di cui sente la mancanza: ha un figlio, ma non è mai stata madre. Un figlio, Ari Päffgen (che ha aiutato la regista a ricostruire gli ultimi anni della donna) che fu allontanato da Nico, perché incapace di occuparsene e fu adottato dalla madre di Alain Delon, il padre che rifiutò di riconoscerlo. Tra concerti abusivi in Europa, in luoghi frequentati da giovani che ancora hanno il gusto del rock o pseudo alberghi di lusso, la vita di Nico è un viaggio interiore e musicale. Un viaggio spinto dai ricordi del passato oscuro della Germania nazista (quando Christa era una bambina) e sollecitato dal raccogliere i suoni naturali o artificiali, lungo i chilometri che percorre insieme al suo agente e alla sua troupe. È un attaccamento a un registratore ingombrante, che Nico usa per vivere con occhi diversi la vita che ha davanti e registrare quella vera bellezza che riesce a smuovere qualcosa nella sua anima.

Un film da non perdere, meno italiano e più internazionale (non solo per il cast ma anche per la regia priva dei manierismi italiani, che riesce a rendere universale la storia dell’artista) in cui svetta la protagonista Trine Dyrholm, grande attrice danese che ha lavorato spesso con i connazionali Susanne Bier e Thomas Vintenberg. Gli adattamenti delle canzoni originali sono firmati dal gruppo italiano Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e reinterpretati dalla stessa Trine Dyrholm.

Emanuela Genovese