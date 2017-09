Nico, 1988 vola in Usa

Acquistato dall’americana Magnolia Pictures il film di Susanna Nicchiarelli vincitore del Premio Orizzonti per il Miglior Film alla Mostra di Venezia

È stato uno dei film della 74ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia che più ci ha convinti ed emozionati. Ora giunge una bella notizia che non può che farci enorme piacere: Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli, è stato acquistato dall’americana Magnolia Pictures e quindi uscirà negli Stati Uniti. Il film biografico, già vincitore a Venezia del Premio Orizzonti per il Miglior Film, racconta gli ultimi anni (dal 1986 al 1988) di Nico (al secolo Christa Päffgen), musa di Andy Warhol, cantante dei Velvet Underground e icona del rock negli anni 60 e 70 e poi cantautrice solista.

«Susanna Nicchiarelli ha evocato un momento della vita di Nico che suona più vero di qualsiasi documentario» ha affermato il presidente della Magnolia Eamonn Bowles. «Questo non sarebbe stato possibile senza la coraggiosa, eccezionale interpretazione di Trine Dyrholm che ha incarnato questa icona riluttante, profondamente imperfetta». «Sono così entusiasta che il mio film sarà visto dal pubblico americano e sono davvero orgogliosa che Nico, 1988 sia stato acquisito da una società di distribuzione così raffinata e apprezzata» ha dichiarato la regista Susanna Nicchiarelli. Prodotto da Vivo film con Rai Cinema e Tarantula in co-produzione con VOO e Be TV, il film sarà in sala in Italia dal 12 ottobre distribuito da I Wonder Pictures.

Maria Elena Vagni