Il mondo visto dai bambini. Alla Febbre: Un sogno chiamato Florida

Lunedì 18 giugno 2018 la nostra rassegna propone il bel film di Sean Baker, interpretato da Willem Dafoe

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo The Teacher – Una lezione da non dimenticare (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 39,9° di “temperatura”), lunedì 18 giugno presenta, Un sogno chiamato Florida diretto da Sean Baker e interpretato da Willem Dafoe, Bria Vinaite e Brooklynn Prince.

Poco distante da Disneyworld c’è un condominio chiamato Magic Castle. Che poco ha del castello e del magico, e in cui vive una bambina che si accontenta di quello che ha e ama la sua giovane madre irresponsabile.

«In questo bel film di Sean Baker», scrive Emanuela Genovese nella sua recensione, «il quasi vicino mondo disneyano di Orlando e i negozi rosa e viola servono da contrasto con una realtà dominata da palazzoni sovrappopolati e famiglie quasi sull’orlo della povertà. Ma il punto di vista vero del film sono i bambini. La camera li segue, nella loro forza ed energia e lo spettatore si stupisce di quanto il cinema possa imparare da loro. Nessun bieco psicologismo, né facili reazioni all’egoismo degli adulti: Baker prende da François Truffaut la sua capacità di raccontare lo sguardo autentico e puro dei bambini rispetto a quello disincantato e fragile degli adulti. La macchina da presa si mette alla loro altezza e lo spettatore guarda il mondo dal loro punto di vista, anche se a volte si stacca per il timore di ciò che potrebbe accadere».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Ultimo appuntamento della Febbre del Lunedì Sera, prima delle vacanze estive, il 25 giugno con La truffa dei Logan di Steven Soderbergh.

