Milano, il nuovo Anteo si allarga

- in NEWS

By Redazione

La multisala diventa un Palazzo del cinema a 10 schermi

“Più che un cinema, un luogo d’incontro”, così Lionello Cerri, patron dell‘Anteo, una delle sale cinematografiche più note di Milano, ha definito l’esito della ristrutturazione del multisala (fin qui a 4 schermi) di Piazza XXV aprile. Il nuovo Palazzo del Cinema, che nasce dalla fusione delle quattro precedenti sale con il palazzo adiacente ceduto in uso dal Comune di Milano, avrà 10 sale (9 normali e una cinema-ristorante), un ristorante gestito dal vicino superstore Eataly, un bar/bookshop, una nursery per genitori che vorranno lasciare i figli mentre guardano un film, persino una sala per proiezioni “on demand”.

Inaugurato l’8 settembre dal sindaco Giuseppe Sala alla presenza di un gran numero di cittadini e di numerosi protagonisti del cinema milanese, l’Anteo promette di diventare un modello di riferimento per chi ovunque vorrà riportare il cinema ai primi posti del tempo libero degli italiani.