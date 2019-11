In memoriam: Omero Antonutti (1935-2019)

- in IN EVIDENZA

Uno dei volti più significativi del cinema dei fratelli Taviani

Probabilmente il nome di Omero Antonutti dice poco ai giovani appassionati di cinema, ma il contributo dell’attore friulano al teatro e al cinema nazionale è stato tutt’altro che secondario. Dotato di una voce dai toni intimi, capace di catturare immediatamente l’attenzione, e di una notevole presenza scenica, Antonutti ha esordito nel cinema degli anni 70 a fianco di artisti più noti come Tognazzi e Gassman, ma diventa un volto noto con l’interpretazione del padre in Padre padrone di Paolo e Vittorio Taviani (1977). Una collaborazione, quella coi due fratelli registi, che proseguirà con La notte di San Lorenzo (1982) e Kaos (1984). Nel frattempo interpreta il ruolo del protagonista in O Megalexandros di Theo Anghelopulos, che vince il Premio della Giuria alla Mostra del cinema di Venezia del 1980. Intensa anche la sua attività di doppiatore (sua anche la voce narrante de La vita è bella di Roberto Benigni). La sua ultima apparizione al cinema fu nel 2013 in Benvenuto Presidente! di Riccardo Milani, al fianco di Claudio Bisio.

Lo sguardo profondo, l’atteggiamento distaccato, quasi ieratico, la voce modulata come uno strumento, saranno sempre una sua cifra di riconoscimento delle sue interpretazioni. Soprattutto, il ricordo più bello per chi l’ha apprezzato nei suoi lunghi anni di carriera e avrà l’occasione di rivedere i suoi film.