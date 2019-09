Il marinaio-scrittore e il suo desiderio: Martin Eden alla Febbre

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 30 settembre con il film di Pietro Marcello con Luca Marinelli, vincitore della Coppa Volpi a Venezia

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Mio fratello rincorre i dinosauri (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 39,9° di “temperatura”), lunedì 30 giugno 2019 presenta Martin Eden, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Jack London, diretto da Pietro Marcello e vincitore della Coppa Volpi alla Mostra di Venezia per l’interpretazione di Luca Marinelli.

Martin è un marinaio che si innamora di una nobile educata e colta. E che ha un sogno: diventare scrittore, per esprimere la sua ansia di verità. Ci riuscirà?

«Profondo, mai banale», scrive Emanuela Genovese nella sua recensione, «Martin Eden è un film che non si dimentica facilmente perché sa scavare dentro quel necessario e innato desiderio, senza tempo, di trovare il proprio posto nella vita. Martin, poi, non misura e calcola, comprende spesso le persone umili che ha al suo fianco, è generoso e onesto nelle parole e nelle azioni. Non gli interessano le istanze ideologiche della borghesia industriale e del socialismo perché entrambe ragionano unicamente con parametri economici e sociali e tendono a dimenticare chi è l’uomo e quali sono i suoi desideri e i suoi timori più profondi».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Da quest’anno la tessera di Sentieri del Cinema può essere utilizzata al Notorious Cinemas tutti i giorni e dà diritto a uno sconto di 2,5 euro sul biglietto a prezzo intero (escluse proiezioni di rassegne a prezzo già ridotto, come la nostra).

E alla fine, un altro premio con il rituale quiz di fine serata che permetterà al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 30 settembre alle ore 21.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 7 ottobre con C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. E a seguire: Yesterday, il 14 ottobre; Ad Astra, ancora con Brad Pitt il 21 ottobre; mentre il 28 ottobre sarà la volta di Joker, vincitore del Leone d’oro alla Mostra di Venezia 2019.