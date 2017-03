Lunedì 20 marzo La Febbre prosegue con Il diritto di contare

Secondo appuntamento nella nuova casa del Multiplex Skyline del Centro Sarca per La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna/cineforum di Sentieri del Cinema

Dopo il ritorno de La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, e dopo la convincente affermazione di La La Land in lingua originale – prima proiezione del nuovo ciclo della Febbre, che il pubblico ha premiato con un 40 pieno – l’appuntamento del lunedì prosegue nella nuova casa del Multiplex Skyline del Centro Sarca con Il diritto di contare di Theodore Melfi.

È un episodio semisconosciuto della recente storia americana, e più precisamente di tre donne, Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Mary Jackson (Janelle Monáe) e Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), tre matematiche afroamericane che lavoravano per la NASA quando era stata da poco costituita e non aveva calcolatori elettronici. Per questo motivo l’ente spaziale aveva uno stuolo di donne “calcolatrici”, il cui scopo era effettuare i lunghissimi calcoli che stavano alla base dei lanci e degli rientri nell’atmosfera dei missili, anche se poi la gloria sarebbe andata tutta agli uomini a capo dei progetti. E nonostante fossimo già negli anni 60, tutte queste donne erano raccolte in un unico stanzone, sulla cui porta stava l’etichetta “Colored computers”: calcolatrici di colore.

Premiato da ben tre nomination agli Oscar 2017 (miglior film, attrice non protagonista Octavia Spencer e sceneggiatura non originale), Il diritto di contare – come sottolinea Beppe Musicco nella sua recensione – è «un film godibile, che giustamente mostra dei veri eroi (e non da fumetto Marvel): delle donne vere, i cui superpoteri derivano dalla conoscenza e dall’amore per la matematica e il sapere».

Di tutto ciò parleremo insieme lunedì sera, al termine della proiezione del film. Non cambia lo schema del nostro cineforum: una breve introduzione di un critico di Sentieri del Cinema prima della proiezione e poi la possibilità di fermarsi dopo il film per il “dibattito“, ovvero per analizzare insieme gli aspetti più importanti dell’opera.

Come sempre, si inizia alle 21 puntuali: prezzo unico (più basso che negli ultimi anni…): 5 euro, 4 per i tesserati a Sentieri del Cinema; la tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 20 marzo presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

A seguire, avremo il 27 marzo La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson. Prendete il termometro, la Febbre è tornata!