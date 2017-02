Life, Animated

La storia di un ragazzo autistico e della particolare modalità con la quale ha trovato il suo posto nel mondo. Una storia vera per un documentario candidato agli Oscar 2017

Owen Suskind era un bambino americano come tanti altri: felice, e spensierato cresceva e giocava col fratello maggiore e con i genitori, come si vede nei video girati in famiglia. Ma intorno ai tre anni (erano i primi anni 90), cominciò a cambiare. Smise di parlare, di comunicare, le sue capacità motorie si sono ridotte. Quando i genitori lo portarono da medici e specialisti per capire cosa non andasse e come potesse tornare quello di prima, la risposta fu tanto drastica quanto tragica: Owen aveva tutti i sintomi dell’autismo, e nessuno era in grado di dire quale sarebbe stato il suo destino. Il mondo di Owen era diventato di colpo inaccessibile a tutti, e se c’era una chiave per entrarci, era impenetrabilmente nascosta. Unico momento di sollievo in giornate dolorose, vedere Owen che diventava calmo guardando in televisione i cartoni animati della Disney. Il Re Leone, la Sirenetta, Bambi, Biancaneve e così via. La sorpresa più grande però per la famiglia Suskind fu quando il piccolo Owen cominciò di colpo a ripetere alcune frasi dei film che guardava. Owen parlava! Iniziò così un lungo periodo nel quale i Suskind riuscirono a utilizzare l’interesse di Owen per cercare di strutturare una comunicazione.

Un lavoro lungo e difficile, che arriva ai nostri giorni, quando il documentario è stato girato. Owen a 23 anni e diplomato, va a vivere da solo in una comunità protetta, dove avrà un suo appartamento e un lavoro come tanti, occuparsi dell’accoglienza clienti in un cinema multiplex non lontano da casa. È Owen stesso che nel film parla della sua vita, dei suoi interessi, della passione per i cartoni animati di Disney che sono ancora oggi il riferimento della sua vita quotidiana. Owen, che grazie ai video ha imparato a anche a leggere, scrivere e disegnare, dimostra un particolare interesse per i personaggi comprimari delle storie, più che per l’eroe. Si sente affine a coloro che aiutano, più che a coloro che hanno doti particolari. Ha iniziato a disegnare storie nelle quali lui raccoglie e protegge questi personaggi dalle insidie del mondo e ha anche fondato un Disney Club dove vedere insieme ad altri giovani in difficoltà i film che più ama.

Life, animated è un documentario curioso (non fosse vera la storia si potrebbe pensare a una fiction pubblicitaria della Disney), candidato agli Oscar 2017, a tratti commovente, specie quando sono i familiari a parlare e a preoccuparsi del futuro di Owen; ma è ricco e vitale, come Owen, che non si tira indietro di fronte a ostacoli e delusioni (anche affettive). Certo che nei cartoons troverà un modo per affrontare anche i momenti peggiori.

Beppe Musicco

https://www.youtube.com/watch?v=jsDWZ4e53vU