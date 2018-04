Leone d’oro alla carriera per David Cronenberg

Il regista canadese riceverà il riconoscimento durane la 75ma Mostra, in programma dal 29 agosto all’8 settembre

In occasione della 75ma edizione della Mostra del cinema di Venezia (29 agosto – 8 settembre 2018) David Cronenberg riceverà il Leone d’oro alla carriera. Il regista canadese, 75 anni da poco compiuti, è stato scelto per questo riconoscimento dal Cda della Biennale, presieduto da Paolo Baratta, su proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera.

A commento di questa decisione Barbera ha indicato Cronenberg come un autore capace di «condurre i suoi spettatori ben al di là del cinema di exploitation, costruendo film dopo film un edificio originale e personalissimo. Ruotando intorno all’inscindibile relazione di corpo, sesso e morte, il suo universo è popolato di deformità grottesche e allucinanti accoppiamenti, nel cui orrore si riflette la paura per le mutazioni indotte nei corpi dalla scienza e dalla tecnologia, la malattia e il decadimento fisico, il conflitto irrisolto fra lo spirito e la carne. La violenza, la trasgressione sessuale, la confusione di reale e virtuale, il ruolo deformante dell’immagine nella società contemporanea, sono alcuni dei temi ricorrenti, che contribuiscono a fare di lui uno dei cineasti più audaci e stimolanti di sempre, un instancabile innovatore di forme e linguaggi».

Il Leone d’oro arriva come l’ultimo di numerosi premi e candidature prestigiose. Nel 1991 Il pasto nudo è stato in Concorso al Festival di Berlino, dove nel 1999 ha vinto l’Orso d’argento con eXistenZ. Crash, Spider, A History of Violence, Cosmopolis e Maps to the Stars sono stati in gara per la Palma d’oro a Cannes e nel 1996 Crash ha vinto il Premio speciale della Giuria. Nel 2011 A Dangerous Method è stato in Concorso alla Mostra di Venezia. Nel 1999 ha presieduto la Giuria del Festival di Cannes, dove nel 2006 è stato premiato col riconoscimento alla carriera. I suoi film sono stati nominati a sette Golden Globe e quattro Oscar, oltre alle nomination ai BAFTA e ai César per A History of Violence e La promessa dell’assassino.

Alla notizia del premio il regista ha dichiarato: «Ho sempre amato il Leone d’oro di Venezia. Un leone che vola su ali d’oro è l’essenza dell’arte, non è vero? L’essenza del cinema. Sarà davvero entusiasmante ricevere il Leone d’oro».

Deformazione, scienza, ossessione e violenza affascinano Cronenberg già nei suoi primi lavori, che lo rendono famoso come scopritore del genere body horror per la rappresentazione di corpi mutilati e deformi. Nelle sue opere, spesso al limite del disturbante (e a volte anche oltre…), è stato in grado di dare carne nella maniera più inquietante ad ansie e ossessioni contemporanee.

Tra i suoi film più interessanti, a nostro avviso, ci sono Videodrome (1983), La mosca (1986), Spider (2002), A History of Violence (2005) e La promessa dell’assassino (2007). Molti altri, lo confessiamo, non li amiamo molto…

