Le vie del Cinema a Milano, il programma

Annunciato ieri il programma completo della assegna Le Vie del Cinema, che propone a Milano i principali titoli dalla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dal 70° Festival di Locarno, insieme a una selezione di film dalla 53ma Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e dal Milano Film Festival Season 22. Nel corso dei nove giorni di programmazione, dal 19 al 27 settembre, la manifestazione, promossa da AGIS lombarda e Comune di Milano con il supporto del Corriere della Sera, propone 62 proiezioni di 36 film in 12 sale cinematografiche cittadine attente al cinema di qualità: Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Filmcenter, Ariosto spazioCinema, Beltrade, Centrale Multisala, Colosseo Multisala, Ducale Multisala, Eliseo Multisala, Mexico, Orfeo Multisala, Palestrina, Plinius Multisala. L’edizione 2017 de le vie del cinema rende omaggio a Morando Morandini, il milanese decano dei critici italiani, autore del celebre Dizionario dei film.

Dalla 74. Mostra di Venezia saranno presentati i seguenti titoli:

7 film dal Concorso: il Leone d’Argento Gran premio della giuria FOXTROT di Samuel Maoz, il Leone d’Argento per la Migliore Regia e Leone del futuro Venezia Opera Prima JUSQU’À LA GARDE di Xavier Legrand, la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile L’INSULTE di Ziad Doueiri, ANGELS WEAR WHITE di Vivian Qu, EX LIBRIS – THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY di Frederick Wiseman – Premio FIPRESCI, LA VILLA di Robert Guédiguian, THE THIRD MURDER (SANDOME NO SATSUJIN) di Hirokazu Kore-eda.

Dal Fuori Concorso: HAPPY WINTER di Giovanni Totaro, IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE di Silvio Soldini, LA MÉLODIE di Rachid Hami, LE FIDÈLE di Michaël R. Roskam, THIS IS CONGO di Daniel McCabe, VICTORIA & ABDUL di Stephen Frears.

Da Orizzonti: il film vincitore NICO, 1988 di Susanna Nicchiarelli, il Premio per la migliore regia e per la migliore interpretazione maschile NO DATE NO SIGNATURE di Vahid Jalilvand, il Premio per la migliore interpretazione femminile LES BIENHEUREUX di Sofia Djama, DISAPPEARANCE di Ali Asgari, ESPÈCES MENACÉES di Gilles Bourdos, GATTA CENERENTOLA di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone, LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ di Damien Manivel, Igarashi Kohei, THE COUSIN di Tzahi Grad, THE TESTAMENT di Amichai Greenberg.

Dalla 32. Settimana Internazionale della Critica il film vincitore TEMPORADA DE CAZA di Natalia Garagiola.

Dalle Giornate degli Autori – Venice Days: il GdA Director’s Award CANDELARIA di Jhonny Hendrix Hinestroza, il Premio del Pubblico LONGING di Savi Gabizon e LOOKING FOR OUM KULTHUM di Shirin Neshat

Inoltre, saranno in programma il film vincitore di I Love GAI – Giovani Autori Italiani PENALTY di Aldo Iuliano e il Premio miglior sceneggiatura MigrArti 2017 del MiBACT A MIO PADRE di Gabriel Laderas e Alessio Tamborini prodotto da Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

Dal 70° Locarno Festival saranno invece in programma:

Dal Concorso Internazionale la Menzione Speciale DID YOU WONDER WHO FIRED THE GUN? di Travis Wilkerson, GLI ASTEROIDI di Germano Maccioni, il Pardo per la migliore interpretazione femminile a Isabelle Huppert MADAME HYDE di Serge Bozon, il Pardo per la migliore interpretazione maschile VINTERBRØDRE di Hlynur Pálmason.

Da Piazza Grande LOLA PATER di Nadir Moknèche.

Da Cineasti nel presente la Menzione Speciale DENE WOS GUET GEIT di Cyril Schäublin e il Premio speciale della giuria Ciné+ Cineasti del presente e Premio Eurimages MILLA di Valerie Massadian.

Dalla 53ma Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro:

THE FIRST SHOT di Yan Cheng e Federico Francioni, vincitore del Premio Lino Micciché

In anteprima dal Milano Film Festival Season 22 sarà presentato COLUMBUS di Kogonada.

Come è ormai tradizione le vie del cinema contribuirà alla promozione dei lavori degli studenti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, proiettando prima di alcune proiezioni gli spot Sveglia notturna e Ci vuole più fegy realizzati nell’ambito della campagna “Io non me la bevo”, per la prevenzione dell’abuso di alcol tra gli adolescenti. Inoltre Le Vie del Cinema ha scelto di presentare un film, Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini, in un’edizione appositamente predisposta con audio-descrizione e sottotitoli per consentirne la fruizione anche a persone con disabilità della vista e dell’udito. L’appuntamento è in programma per martedì 26 settembre alle ore 20.10 presso Anteo Palazzo del Cinema e vedrà l’intervento di Lisa Noja, Delegata all’Accessibilità del Comune di Milano.

Il programma completo della manifestazione è disponibile online su leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com e su https://www.facebook.com/agis.lombarda.

Maria Elena Vagni