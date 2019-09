Le vide del cinema: Locarno e Venezia a Milano

- in IN EVIDENZA

Da mercoledì 18 a giovedì 26 settembre, Le vie del cinema presenta nei cinema milanesi una selezione dei film più rappresentativi dalla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dal 72° Locarno Film Festival, e altre anteprime di cinema d’autore in lingua originale con sottotitoli in italiano.

BIGLIETTERIA

CINECARD – 6 ingressi a 33€ / 12 ingressi a 48€ – in vendita da venerdì 13 settembre

online e nelle sale: Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Filmcenter, Colosseo Multisala

BIGLIETTI a 8€ in vendita da martedì 17 settembre

online, Infopoint c/o Colosseo Multisala e alle casse dei cinema per i film in programmazione

info e prevendite lombardiaspettacolo.com