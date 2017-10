Addie e Louis, vicini di casa entrambi vedovi, intrecciano un’amicizia affettuosa per lenire le loro solitudini

Louis Waters (Robert Redford) riceve una sera dalla sua vicina di casa Addie Moore (Jane Fonda) una singolare proposta: passare alcune notti insieme, per chiacchierare e addormentarsi l’uno accanto all’altra e sconfiggere così le rispettive solitudini. Entrambi sono vedovi e hanno superato i settant’anni; sebbene vicini da lungo tempo, non si sono mai conosciuti veramente. Louis accetta e lentamente tra i due nasce un’affettuosa amicizia, che si trasforma in un sentimento profondo e che porta un leggero scompiglio nella piccola città dove vivono (e dove tutti si conoscono).

Dal punto di vista strettamente cinematografico, non è certo un capolavoro Le nostre anime di notte, diretto da Ritesh Batra ( Lunchbox ) senza grandi guizzi registici e tratto dal romanzo omonimo di Kent Haruf. Ma il suo limite principale, quella semplicità di racconto in una storia che scorre tranquilla senza scossoni o forti conflitti che la animano, è anche forse il suo maggior pregio. Grazie alla presenza di due straordinari interpreti – Redford e Fonda, indimenticabile coppia anche in A piedi nudi nel parco – senza i quali è difficile immaginare il film, Le nostre anime di notte racconta con grazia e garbo una cosa difficilissima da raccontare al cinema: l’ordinarietà dell’amore, la sua naturalezza, la sua semplicità. E lo fa emozionando sinceramente lo spettatore con piccoli gesti, con frasi lasciate a metà, con un sottilissimo umorismo. Un amore che può sbocciare imprevisto a qualsiasi età, coinvolgendo persone normali in una normale cittadina di provincia, con alle spalle storie di vita vissuta anche dolorose e tragiche, come dolorosa e tragica spesso è la vita. Ed è apprezzabile che il film eviti alcune delle insidie maggiori delle pellicole sulla “terza età”, lo scadere nel grottesco o il lasciare un certo retrogusto di tristezza. Con Le nostre anime di notte siamo di fronte a una storia d’amore. Bella e semplice. Tutto qui. E ci basta.

Maria Elena Vagni