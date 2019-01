La forza di una madre: la Febbre presenta Ben is Back

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 28 gennaio con il film di Peter Hedges, interpretato da una bravissima Julia Roberts.

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Vice – L’uomo nell’ombra (che è stato votato dal pubblico con un buon 39,5° di “temperatura”), lunedì 28 gennaio 2019 presenta Ben is Back di Peter Hedges, interpretato da una bravissima Julia Roberts, affiancata da un altrettanto bravo Lucas Hedges.

Ben, ragazzo tossicodipendente, torna a casa per le feste di Natale. Per la madre una grande gioia ma anche la fonte di tante preoccupazioni.

«Ben is Back», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «molto apprezzato prima al Festival di Toronto e poi alla Festa del Cinema di Roma, è un film più di attori che di storia, dove colpisce la fotografia spesso cupa, anche perché molto avviene in una notte. Il film mette a confronto una madre e un figlio, interpretati rispettivamente da una toccante e credibilissima Julia Roberts – che fa davvero pensare a cosa può vivere una madre davanti a una tale prova – e da un misurato Lucas Hedges (figlio del regista), il bravo attore emergente lanciato da Manchester by the Sea e che poi ha recitato in tanti altri film di successo tra cui Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Lady Bird. A rimanere nel cuore è soprattutto la figura della madre: sempre sul punto di saltare per aria.Una madre addolorata ma sempre pronta a riabbracciare quel figlio che continua a sbagliare».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione. L’appuntamento è per lunedì 28 gennaio 2019 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 4 febbraio con Senza lasciare traccia di Debra Granik, con Ben Foster e Thomasin McKenzie.

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!