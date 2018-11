La forza della parola: alla Febbre è l’ora di Quasi nemici

La Febbre del Lunedì sera prosegue lunedì 12 novembre con il film di Yvan Attal, interpretato da Daniel Auteuil e Camélia Jordana

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo A Star is Born (che ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,2°di “temperatura”), lunedì 12 novembre 2018 presenta Quasi nemici – L’importante è avere ragione, diretto da Yvan Attal e interpretato da Daniel Auteuil e Camélia Jordana.

Una ragazza magrebina, cresciuta nella banlieu parigina, sogna di diventare avvocato. Ma si scontra fin dal primo giorno con un celebre professore universitario, dai modi discutibili.

«Quasi nemici», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «titolo adattato dall’originale Le brio per cercare di ripercorrere il modello – non lontanissimo, in effetti – del fortunato Quasi amici, ha tanti pregi e punti di forza: l’esaltazione del valore della parola e delle capacità di utilizzarle in modo consapevole e colto; la valorizzazione del talento, arma anche di crescita e riscatto sociale; lo scontro di due pregiudizi che, con fatica, si sciolgono; due protagonisti bravissimi come l’esperto Daniel Auteuil e la giovane ma già lanciata Camélia Jordana, ben diretti dal regista Yvan Attal, che nasce attore e sa dirigere i suoi “colleghi”. Il film peraltro, pur riproponendo appunto il meccanismo alla “quasi amici” o “strana coppia” tipico del cinema a ogni latitudine, ha anche il merito di non accontentarsi e di proporre non solo quelle che potrebbero sembrare varianti e divagazioni, ma approfondimenti arguti e a tratti capaci di suscitare emozioni sincere».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i nostri tesserati. La tessera costa solo 10 euro all’anno, valida fino a dicembre (le potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). E alla fine, l’ormai imperdibile quiz che permette al fortunato – e preparato – vincitore della domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 12 novembre 2018 alle ore 21.00 presso il Multiplex Skyline del Centro Sarca, al terzo piano del centro commerciale alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!