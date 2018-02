La forma dell’acqua a Premiere Night

Venerdì 16 febbraio alle 21.30 al Ducale e Arcobaleno di Milano il film di Guillermo del Toro

Premiere Night, l’iniziativa milanese realizzata da Viva il cinema! – che nasce dall’esperienza di alcuni tra noi di Sentieri del Cinema – nei cinema Arcobaleno Filmcenter e Ducale Multisala continua a febbraio con La forma dell’acqua – The Shape of Water di Guillermo del Toro: appuntamento venerdì 16 febbraio alle 21.30 in entrambe le sale milanesi, dove il film sarà accompagnato e presentato al pubblico da uno dei critici di Sentieri.

La forma dell’acqua – The Shape of Water già vincitore del Leone d’oro alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e candidato a ben 13 premi Oscar, è una favola fantastica ambientata negli Stati Uniti degli anni 60, in piena Guerra Fredda. Elisa, timida donna delle pulizie intrappolata in una vita di silenzio e isolamento a causa del suo mutismo, viene incaricata di pulire un remoto laboratorio governativo di massima sicurezza. Ma insieme alla collega Zelda scopre un esperimento segreto, una strana creatura squamosa e anfibia con cui Elisa instaura un rapporto speciale…

Ricordiamo che, a differenza di altre rassegne, il prezzo è pieno anche se per i tesserati di Sentieri del cinema è possibile assistere alla Premiere Night al prezzo ridotto di 6,50 euro.Per usufruire della promozione è necessario presentare alla cassa del cinema il coupon dedicato (lo potete scaricare QUI). Non è necessario stampare il coupon ma potete mostrarlo anche in versione digitale da tablet o cellulare. Il voucher vale per tutte le Premiere Night.

Premiere Night non è un classico cineforum, caso mai un “cinema talk”: la voglia di condividere la visione di un film e di parlarne insieme quasi “in diretta”, non con quei tempi differiti – di poche settimane o di alcuni mesi – dei cineforum cui siamo abituati (noi per primi). Una visione quasi “senza rete”, per il pubblico e anche per noi, ovvero senza la protezione di una visione meditata nel tempo, ma con la freschezza di reazioni immediate, in sintonia con l’esperienza del pubblico seppur con l’esperienza maturata nella nostra professione. Inoltre, per la prima volta a Milano, possiamo rivolgerci a chi nei feriali fatica a uscire di casa e dedica al cinema (e ad altri svaghi) solo il weekend…

Venerdì 16 febbraio alle 21.30, quindi, appuntamento con La forma dell’acqua al Ducale Multisala e all’Arcobaleno Film Center. Le prossime Premiere Night (che hanno la cadenza di una volta al mese) saranno il 23 marzo I, Tonya di Craig Gillespie, e il 20 aprile Logan Lucky di Steven Soderbergh. A vivacizzare le serate di Premiere Night ci saranno Antonio Autieri, Beppe Musicco, Alessandro Giuntini e Raffaele Chiarulli della redazione di Sentieri del Cinema.

SCARICA LA SCHEDA DI LA FORMA DELL’ACQUA

Maria Elena Vagni