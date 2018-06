La Febbre va in vacanza

Si è conclusa lunedì 25 giugno la bellissima stagione della nostra rassegna milanese, a Skyline Multiplex. Appuntamento a settembre!

Si è conclusa benissimo la stagione 2017/2018 della nostra rassegna milanese, La Febbre del lunedì sera. Lunedì 25 giugno era di scena, per l’ultimo atto, La truffa dei Logan di Steven Soderbergh. E il pubblico ha gradito molto, assegnando alla fine un ottimo 39,9° di “febbre”, a ridosso dei top 12 da 40° gradi in su. Grande l’affluenza del pubblico, tra affezionati e molte facce nuove anche molto giovani: con alcuni film, quest’anno, abbiamo allargato la platea degli “amici” di Sentieri del Cinema e della Febbre e abbassato parecchio l’età media… Avevamo iniziato con un “tutto esaurito” da record, a metà settembre, per Dunkirk di Christopher Nolan; abbiamo finito con un altro “pienone”, a fine giugno, quando molto cinema sono desolatamente vuoti. Una gran bella soddisfazione, come tante in questi mesi di proiezioni: alla fine, ben 38 film per altrettanti lunedì di ottimo cinema. Conteggiando i voti del pubblico, alla fine di ogni serata, abbiamo ottenuto una classifica finale che vede al primo posto Wonder di Stephen Chbosky, con uno strepitoso 40,9°, seguito sul “podio” dalla super sorpresa L’insulto del regista libanese Ziad Doueiri (40,7°) e dal musical The Greatest Showman di Michael Gracey (40,6°). Benissimo anche Tre manifesti a Ebbng, Missouri (40,5°), Dunkirk (40,4°), Un sacchetto di biglie (40,3°), Gifted (40,2°) e Assassinio sull’Orient Express (40,1°). E parecchi film a 40°, come potete vedere nella classifica completa in questa pagina.

Prima dell’ultimo film, si è svolta la premiazione del super quiz “Aguzza la vista”: a chi aveva riconosciuto il maggior numero di film nel video proposto per mesi all’inizio di ogni serata, abbiamo assegnato dieci premi; biglietti omaggio messi gentilmente in palio da Skyline Multiplex, dvd (dei 5 film vincitori nella classifica delle precedenti edizioni: Argo, Rush, La famiglia Belier, La pazza gioia e La battaglia di Hacksaw Ridge) e libri di cinema offerti da Sentieri del Cinema. A seguire foto e nomi dei 9 vincitori (c’è un doppio vincitore, si poteva consegnare la scheda quante volte si voleva): grazie a tutti quelli che hanno partecipato alle nostre serate, animate dalla nostra e vostra passione per il Cinema. Ci rivediamo a settembre!

Nella foto i vincitori dei premi del nostro super quiz: Maria Malaguti, Simona Amati, Franca Angeli, Matteo Malaguti, Giacomo Bolchi, Cecilia Beltrami (vincitrice di due premi, tra cui il primo), Alberto Capati, Jacopo Mangiacavalli,Maurice Defaux; insieme a loro il nostro direttore Antonio Autieri.

Ed ecco la classifica finale, con i voti del nostro pubblico.