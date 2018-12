La Febbre torna il 7 gennaio: buon Natale e felice 2019

Prossimi film della nostra rassegna milanese, dopo le feste natalizie: “La prima pietra”, “Il verdetto” e “Vice”

La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema, dopo lo straordinario successo di Bohemian Rhapsody (che ha ottenuto dal pubblico un incredibile 49,9° di “temperatura” che lo ha proiettato in testa alla classifica stagionale) torna il 7 gennaio 2019 con La prima pietra, commedia satirica di Rolando Ravello ambientata in una scuola multietnica, con un ottimo cast dove spicca il “dirigente scolastico” Corrado Guzzanti.

A seguire il 14 gennaio recupereremo Il verdetto – Children Act, dramma diretto da Richard Eyre e tratto dal romanzo La ballata di Adam Henry di Ian McEwan, con una strepitosa Emma Thompson. Infine possiamo già anticipare che il 21 gennaio avremo uno dei protagonisti della stagione dei premi (dopo le 6 nomination ai Golden Globes, è probabile che ne arriveranno anche dagli Oscar): Vice – L’uomo nell’ombra di Adam McKay con Christian Bale, Sam Rockwell, Amy Adams e Steve Carell, che raffigura un personaggio controverso come Dick Cheney, vicepresidente degli Stati Uniti con la presidenza George Bush jr.

Vi auguriamo buon Natale e buone feste, con tanti buoni film da guardare sempre con i consigli di Sentieri del Cinema che potrete leggere sulla newsletter o sul nostro sito. Tanti auguri!

Il prossimo appuntamento è per lunedì 7 gennaio, presso Multiplex Skyline (MM5 fermata BIGNAMI)

Il film comincerà alle 21 puntuali con introduzione di un critico di Sentieri del Cinema che condurrà poi uno scambio di impressioni con il pubblico. Al termine della proiezione, ci sarà il consueto gioco-quiz con il pubblico per vincere un biglietto gratis per una prossima proiezione. Il prezzo del biglietto è di 5€ per tutti e di 4€ per i tesserati di Sentieri del Cinema!

Attenzione. Quest’anno c’è anche un Premio Fedeltà: conservate il biglietto del cinema!